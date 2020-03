Coronavirus, in Liguria i casi sono più di 100: gli aggiornamenti

I contagi da coronavirus crescono in tutta Italia, e in Liguria i casi superano le 100 unità. Lunedì sera, poco prima che il premier Giuseppe Conte annunciasse l’imminente firma di un nuovo decreto per limitare gli spostamenti in tutta Italia e adottare in tutta Italia i provvedimenti restrittivi già in vigore in Lombardia e nelle 14 province più colpite, il governatore ligure Giovanni Toti ha fornito i dati relativi alla Liguria, illustrando anche il piano adottato negli ospedali per far fronte a nuovi, inevitabili ricoveri.

Coronavirus, la situazione a Genova e in Liguria

I casi di contagio conclamati in Liguria, alle 19 di martedì, erano 101, le persone in isolamento volontario e sorveglianza attiva 673.

Al San Martino sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 in Rianimazione. In giornata i letti di Terapia Intensiva dedicati a Covid-19 passano da 8 a 28, altri 20 sono stati ricavati all’M3 Monoblocco.

Tre i pazienti dimessi tra lunedì e martedì da Malattie Infettive, 35 in totale quelli transitati fino ad oggi al San Martino. La paziente 0 della Liguria, turista 79enne di Castiglione d'Adda in vacanza ad Alassio ricoverata al San Martino, mercoledì sarà sottoposta a un nuovo test in previsione della potenziale dimissione.

Al Galliera sono ricoverati invece 8 pazienti, 5 in Malattie Infettive e 3 in Rianimazione.

I pazienti positivi al Coronavirus nel territorio dell'Asl 1 sono ricoverati all'Ospedale di Sanremo e sono 14, di cui 12 in Malattie Infettive e 12 in Rianimazione.

All'ospedale Sant'Andrea della Spezia i ricoverati sono 12, di cui 5 in Rianimazione, mentre un paziente è stato dimesso in mattinata.

Nel territorio della Asl 2 sono 20 in totale i pazienti ricoverati tra Savona e Albenga, 20 in Malattie Infettive e 6 in Rianimazione.

«Siamo preoccupati ma sereni - ha detto Toti - La curva del virus sta seguendo l’andamento che avevamo previsto e, anzi, grazie a tutto il personale sanitario e della protezione civile, stiamo cercando di rallentare l’epidemia e ci stiamo riuscendo. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti. Nel frattempo, stiamo lavorando per garantire a tutti un’efficiente qualità delle cure attraverso l’aumento dei posti letto dedicati sia di terapia intensiva sia di media intensità».

Coronavirus, il piano per gli ospedali: sospese visite non urgenti

Per far fronte all’atteso picco di casi da coronavirus, e conseguenti ricoveri in ospedale, il sistema sanitario ligure si sta adoperando per potenziare soprattutto i reparti di terapia intensiva e quelli di media intensità di cura (Malattie infettive), con posti dedicati per i pazienti positivi Covid-19.

Per quanto riguarda la Terapia intensiva (Uti) nei prossimi giorni saranno resi disponibili su tutto il territorio fino a 75 posti dedicati a pazienti con coronavirus.

Di questi, 11 saranno in Asl1, 15 in Asl2, 8 all’Evangelico, 28 all’Ospedale Policlinico San Martino, 2 all’ospedale Galliera, 6 all’ospedale di Sestri Levante e 5 all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Se necessario, i posti dedicati nei reparti di terapia intensiva potranno aumentare nelle settimane successive fino a 88, suddivisi nei diversi ospedali (12 dei quali all’Ospedale Policlinico San Martino).

Per quanto riguarda i reparti di media intensità, è previsto che nei prossimi giorni siano individuati fino a 224 posti. Di questi, 33 in Asl1, 58 in Asl2 (tra Albenga e Savona), 50 all’ospedale Evangelico, 30 all’Ospedale Policlinico San Martino, 25 all’ospedale Galliera, 28 all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Se necessario, è prevista l’ulteriore attivazione nelle settimane successive di 35 posti dedicati all’ospedale Micone di Sestri Ponente.

Le cinque Asl liguri stanno inoltre procedendo ad annullare le visite specialistiche non urgenti e quelle che possono in generale essere rimandate.

«Abbiamo già predisposto un aumento dei posti letto dedicati covid-19 – ha confermato Toti - sia di Terapia intensiva sia di Media intensità di cura, per garantire a tutti le cure di cui hanno bisogno, anche nei casi più gravi. A questo proposito, a fronte delle 17 persone ricoverate complessivamente in terapia intensiva, il nostro piano prevede di arrivare a 75 posti in tutta la Liguria dedicati a pazienti covid-19 entro la fine della settimana. Abbiamo un polmone sufficiente, con la possibilità di arrivare a 88 posti. È evidente che questa azione comporta sia dei ‘costi’ organizzativi per il sistema, con una rimodulazione di tutto ciò che è effettuato in elezione sia un sacrificio per i cittadini che potrebbero veder posticipato il loro intervento programmato. Ma dev’essere chiaro a tutti che il nostro obiettivo è evitare di dover essere costretti a scegliere chi curare e chi no. Ovviamente, tutte le urgenze o gli interventi tempo dipendenti vengono sempre garantiti e i nostri ospedali continuano a lavorare anche sull’ordinario».

La Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino ha inoltre reso noto, dopo la positività al virus del direttore del 118, il dottor Francesco Bermano, e dopo una comunicazione da parte degli infermieri (che avevano annunciato di avere finito le mascherine) che da martedì mattinasono disponibili 400 nuove mascherine FFP3 a uso esclusivo dei rianimatori delle strutture.

Coronavirus, le strutture per l’isolamento e le dimissioni protette

Regione e Alisa si stanno muovendo anche per individuare strutture che possano ospitare persone che stanno trascorrendo i 14 giorni di isolamento o che vengono considerate guarite ma hanno bisogno di un posto in cui trascorrere dimissioni “protette”, come accade per il 54enne di Pignone, “paziente 1”, ormai guarito e in attesa di dimissioni in luogo adeguato.

«Tra le strutture individuate c’è anche la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte», ha detto Toti.

Coronavirus, obbligo di segnalazione per chi arriva in Liguria da altre regioni

Per quanto riguarda l’ordinanza regionale entrata in vigore alle 14 di lunedì, anche con il nuovo decreto del 9 marzo resta l’obbligo di autosegnalazione per coloro che siano arrivati in Liguria dalle zone del nord Italia individuate dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

«In poche ore sono arrivate 3500 email all’indirizzo di posta elettronica dedicato e 500 telefonate da tutta la Liguria - ha detto Toti - Questo ci restituisce il volume di persone che da altre regioni sono attualmente in Liguria, al netto di chi non è tenuto ad autosegnalarsi perché si trova qui per motivi di lavoro. Questo tema è stato affrontato anche da altre Regioni durante la videoconferenza con la cabina di regia nazionale: l’auspicio è che il governo intervenga con una disposizione più cogente per imporre ai cittadini interessati di tornare ai propri domicili. Lo dico non per scortesia o per mancanza di ospitalità ma per la sicurezza loro e dei liguri. Il nostro sistema sanitario è infatti tarato sulla popolazione ligure: se c’è un aumento sensibile, questo rischia di avere un riflesso non solo sui rischi di espansione dell’epidemia ma anche sulle necessità di cura. E questo andrebbe a discapito di tutti».

Il decreto firmato dal premier Conte lunedì 9 marzo istituisce, di fatto, un’unica grande zona a rischio in tutta Italia, estendendo le misure adottate in Lombardia in tutto il Paese sino al 3 aprile. Vietati quindi gli spostamenti fuori regione a meno che non vi siano tre ragioni:

- comprovate ragioni di lavoro (necessario portare con sé l’auto-certicazione, possibili controlli da parte delle forze dell’ordine)

- per necessità (se restando fermi, insomma, si provoca un danno ad altri o a sé stessi)

- per ragioni sanitarie (a patto che non si tratti di sintomi influenzali, in quel caso è assolutamente vietato, anche con 37,5 di febbre, muoversi di casa ed è necessario chiamare il 112).

Le merci e i generi alimentari circolano normalmente, non vi è dunque rischio di chiusura di supermercati e negozi di alimentari, ma sono sospese tutte le attività sportive e quel all’interno di palestre, impianti e centri sportivi, ricreativi e culturali, sospesa ogni attività didattica in scuole e università, chiusi musei, biblioteche teatri, cinema, discoteche, pub, sale da ballo e locali in cui si può generare affollamento e assembramento.

Restano aperti bar e ristoranti, dalle 6 alle 18, a patto di rispettare la distanza di sicurezza di un metro, con possibilità di servizio di consegna e asporto tra le 18 e le 6. Chi violerà le disposizioni rischierà la sospensione dell’attività. I centri commerciali restano chiusi nel weekend, restano aperti i negozi di generi alimentari, le farmacie e le para farmacie.

Coronavirus, assalto ai supermercati in notturna. Strade deserte in centro

Lunedì è stata intanto una giornata molto difficile, e anche a Genova hanno iniziato a vedersi gli effetti dell’entrata in vigore delle misure più restrittive: strade e bar deserti nel centro della città, poche le persone in giro, molti gli esercizi commerciali che hanno affisso all’esterno cartelli che avvisano degli ingressi contingentati.

In serata, però, con l’annuncio dell’entrata in vigore di un’unica grande zona a rischio in tutta Italia, si è nuovamente scatenato il panico e decine di persone sono corse ai supermercati aperti di notte per fare la spesa, creando quegli assembramenti che sono diventati anche la causa delle misure più restrittive adottate per tutto il Paese.

Gallery