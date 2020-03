Coronavirus, in Liguria 261 casi, c'è anche il primo neonato

I contagi da coronavirus crescono in tutto il mondo e cominicano ad arrivare le misure drastiche anche in tanti Paesi europei. In Italia il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha spiegato che siamo arrivati a 12.839 malati, con 1.258 guariti e 1.016 morti.

Coronavirus, i numeri in Liguria

Per quello che riguarda invece la nostra regione nelle ultime 24 ore i casi sono praticante raddoppiati arrivando a 261. Dieci le persone decedute, l'ultima una donna di 91 anni, morta all'ospedale San Martino. Dei casi conclamati, poco più della metà sono in ospedale (137, e dunque 28 in più rispetto a mercoledì, con 38 in terapia intensiva, 4 in più), mentre 125 sono in isolamento a domicilio. Anche i casi di sorveglianza attiva crescono e arrivano a 1.124 su tutto il territorio ligure, 59 in più rispetto ai numeri di mercoledì. L'età media dei pazienti positivi è di 64 anni, quella dei malati ricoverati è di 69 anni.

Primo caso al Gaslini: neonata di 11 mesi

Primo caso di ricovero al Gaslini, comunicato dalla Regione giovedì sera. Si tratta di neonata di 11 mesi, in buone condizioni fanno sapere dall'ospedale.

Toti: «Il picco nei prossimi giorni»

«Speriamo che le misure stabilite dal governo diano i risultati attesi – ha spiegato il presidente Toti - che potremo vedere a partire da martedì o mercoledì della prossima settimana: solo allora sapremo se saranno state efficaci per contenere la pandemia che qui in Liguria ci sta mettendo a dura prova ma senza effetti che ci preoccupino da punto vista dell’offerta ospedaliera. I numeri ci dicono che la curva epidemiologica disegnata dalla nostra task force viene sostanzialmente rispettata. Abbiamo casi seri nelle terapie intensive ma abbiamo anche guarigioni. Va avanti intanto il nostro dispiegamento di forze per aumentare le capacità del nostro sistema sanitario, in modo progressivo secondo il Piano che abbiamo stabilito. Il nostro obiettivo è reggere al picco che ci sarà nei prossimi giorni garantendo a tutti le cure di cui hanno bisogno» .

«Trasporto pubblico ridotto»

«Abbiamo avuto una lunga riunione con i rappresentanti del governo - ha proseguito Toti - e nelle prossime ore anche il trasporto pubblico locale verrà ridotto in modo tale da garantire sempre la distanza di sicurezza tra i passeggeri, tenuto conto che ci si deve spostare solo per le ragioni stringenti previste nel decreto».

Mascherine, ulteriore carico in arrivo

Per quanto riguarda i dispositivi DPI, Toti ha spiegato: «Abbiamo ribadito il nostro grido di dolore al governo e alla Protezione civile nazionale. Detto questo, al primo carico arrivato nella notte ne seguirà un altro stasera e un’ulteriore carico è previsto domani. Per le consegne partiremo da chi è più esposto, in prima linea, e poi cercheremo di fornirle a tutti coloro che ne hanno bisogno».

Giampedrone: «Altri 51 posti a Genova per deospedalizzazioni protette»

L’assessore Giampedrone ha annunciato che «stiamo rimandando a casa il ‘paziente 1’ spezzino, con il percorso delle ‘dimissioni protette’ per concludere la quarantena prima del rientro al domicilio. Inoltre i nostri volontari stanno caricando i mobili per i 15 appartamenti nell’ex ospedale Falcomatà, che sarà utilizzato sempre per le quarantene e le deospedalizzazioni protette. Da sabato mattina sarà nella nostra piena disponibilità anche la struttura di Viale Cembrano a Genova, con ulteriori 51 posti per le stesse finalità mentre stiamo aspettando a brevissimo le ultime autorizzazioni governative per utilizzare la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo con i suoi 50 posti. Tutto questo, al netto uso nave che stiamo verificando da giorni e su cui sono in corso tutti gli approfondimenti tecnici necessari. Per quanto riguarda le mascherine, abbiamo deciso che, una volta soddisfatte tutte le esigenze del comparto sanitario, l’eccedenza sarà nella disponibilità della Protezione civile per la distribuzione territoriale a chi ne abbia bisogno».

L’assessore Viale ha invece spiegato che Alisa approverà venerdì una delibera importante che prevederà, tra l’altro, la prosecuzione del percorso ‘meglio a casa’ per i pazienti non covid-19 e l’implementazione del progetto sull’invecchiamento attivo con i custodi sociali che possono costituire un supporto importante per gli anziani.

Viale: «Dentisti, studi aperti per interventi urgenti»

Per quanto riguarda gli studi odontoiatrici «Aono assolutamente aperti - ha affermato l’assessore Viale - ma sono certamente soggetti alle regole sul rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, con la necessità di limitarsi agli interventi urgenti e non procrastinabili».

Mattarella: «Solidarietà, non mosse di ostacolo»

Al termine di una giornata difficile sul fronte delle Borse, con Milano che ha perso il 16,92% (peggior risultato della sua storia), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emesso una nota dove, in maniera indiretta, si è rivolto all'Unione Europea dopo che la Banca Centrale ha deciso di non intervenire con un ribasso dei tassi.

«L’Italia sta attraversando una condizione difficile - ha detto Mattarella - e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione».