Coronavirus, gli aggiornamenti in Liguria: i contagi e i ricoveri

I contagi da coronavirus crescono in tutta Italia, e in Liguria i casi superano le 130 unità, per la precisione 132 alla serata di martedì 10 marzo, 31 in più rispetto a lunedì. Del totale dei pazienti contagiati, 87 sono ricoverati in ospedale suddivisi tra Asl 1 (13 pazienti), Asl 2 (24 pazienti), ospedale San Martino (21 pazienti), ospedale Evangelico (7), Galliera (8), Asl 4 (un paziente) e Asl 5 (5 pazienti).

Il resto dei casi positivi (45) si sta curando a domicilio, mentre ci sono 904 persone in sorveglianza attiva (Asl 1, 202 - Asl 2, 262 - Asl 2, 172 - Asl 4, 53 - Asl 5, 215). Dall'inizio dell'emergenza a oggi, invece, le persone che hanno perso la vita sono 9, due in Asl 1, 4 in Asl 2 (tra cui la donna trovata senza vita nella stanza di albergo), 2 al San Martino, una all'Evangelico.

Intanto è entrato pienamente in vigore il nuovo decreto per limitare gli spostamenti in tutta Italia e adottare in tutta Italia i provvedimenti restrittivi già in vigore in Lombardia e nelle 14 province più colpite. Il presidente della Regione Giovanni Toti, nella serata di martedì, ha ribadito l'importanza di seguire le norme dettate dal governo: «Meno ci si sposta dal proprio domicilio e comunque solo per motivi seri di lavoro o di salute e meglio è. Oggi siamo a 132 pazienti positivi e abbiamo una situazione abbastanza convulsa. Deve essere chiaro a tutti che stiamo cercando di prendere le misure giuste perché ci preoccupa il tasso di crescita e serve contenere un’infezione che va crescendo».

Coronavirus, i contagi e i ricoveri in Liguria

Alle 13 di mercoledì 11 marzo, al San Martino (hub regionale per la gestione dell'emergenza) erano 25 i ricoverati in Malattie Infettive, 11 in Rianimazione, per un totale di 36 pazienti ospedalizzati.

Sono risultati negativi i tamponi effettuati sugli operatori del Pronto Soccorso che la scorsa settimana erano venuti a contatto con il paziente positivo di origini egiziane proveniente dalla Lombardia, e gli operativi entrati in contatto con il paziente positivo transitato a Pneumologia.

Gli ultimi dati

«Dei 132 pazienti - ha spiegato Toti - 87 sono curati negli ospedali liguri e di questi 87, 29 sono in terapia intensiva, cioè 12 più di ieri in terapia intensiva e nove i deceduti. Quello che vogliamo tenere sotto controllo è il tasso di crescita della malattia e dei ricoverati in terapia intensiva. Vediamo però che il lavoro sulle catene epidemiologiche comincia a funzionare. Avevamo preventivato quello che sta accadendo. Ora stiamo cercando di garantire a tutti le cure più appropriate e stiamo entrando nella fase 2 che libererà 72 posti di terapia intensiva in Liguria, oggi sono 29 in terapia intensiva vi è dunque un polmone di allargamento; così come arriveremo a 200 circa letti di media intensità di cure, per poi entrare nella fase tre quando raggiungeremo i 100 posti di terapia intensiva e i 400 di media intensità». «A questo - ha continuato Toti - stiamo aggiungendo strutture per le quarantene non consentite a domicilio. Ci stiamo muovendo su più livelli, per il momento reggiamo la gestione con tutti i disagi, perché si stanno comprimendo settori meno sensibili».

Monitoraggio costante & collaborazione

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza di aver condiviso a livello nazionale l’ultimo dpcm del governo «In un momento di gravissima difficoltà. Ma è opportuno effettuare sia con l’esecutivo che con i presidenti di regioni un monitoraggio costante, ogni 12 ore, delle misure assunte per prendere decisioni uniformi». Il presidente Toti ha voluto chiarire che «l’ordinanza del governo prevede spostamenti solo per il lavoro per tenere accesa quella macchina del paese che ci dà da mangiare e, seppur in modo rallentato, continua a produrre».

Toti si è anche appellato alla collaborazione di tutti i cittadini «Chiunque può pensare di imbrogliare, ma lo fa a discapito dei suoi cari e familiari. Se c’è bisogno si deve uscire di casa e usare gli alimentari, ma quello che è successo ieri in Liguria con le code fuori dai supermercati non ha senso, perché non stiamo rischiando carestie e guerre, stiamo cercando di arginare un virus non mortale, ma con seri rischi per le fasce più deboli».

I numeri da chiamare

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha risposto alla richiesta proveniente da più parti di attivare un numero verde. «La nostra scelta è quella di trovare operatori e personale preparato per il 112 e ora abbiamo attrezzato altri due numeri 010 548.577.67 e 010548.86.79 che possono essere utilizzati e sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 con personale formato».

Proroga piani terapeutici

Licenziato anche il documento per la medicina territoriale che prevede che i piani terapeutici in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 aprile siano prorogati al 30 giugno 2020. «Un rinnovo automatico - ha detto Viale - che comunque non esime da una valutazione clinica. Anche per la questione delle ricette stiamo valutando una soluzione per inviarle per mail al paziente che potrà stamparle». Tutte le informazioni sugli ambulatori e gli orari possono essere trovate sui siti istituzionali delle varie Asl. Da domani si potranno prescrivere solo prestazioni con priorità U urgenti e B brevi.

Contributo alle famiglie

«In relazione all’avviso pubblico per il contributo alle famiglie derivante dal disagio per la sospensione delle attività scolastiche e dei servizi per l’infanzia onde evitare le code agli sportelli - ha chiarito Viale - verrà accettato anche l’ISEE 2019. Inoltre Il contributo spetterà anche alla famiglia in cui lavora un solo genitore perché l'altro è impossibilitato. Slittano anche i termini per depositare i progetti a carattere sociale per dare modo al Terzo settore di poterli presentare».

Bloccata in casa con la salma del marito positivo, la nota dell'Asl 2

Dopo il decesso del marito, positivo al coronavirus, una donna era stata costretta a rimanere bloccata in casa con la salma del defunto. La donna, anche lei potenzialmente infetta, aveva chiamato i soccorsi, ma i militi intervenuti sul posto avevano deciso di non entrare nell'alloggio. L'Asl 2 in una nota ha spiegato: «In riferimento al caso della donna di Borghetto Santo Spirito che si trova nella propria casa con la salma del marito, deceduto la scorsa notte, Asl2 precisa quanto segue: l’azienda esprime vicinanza alla famiglia e in particolare alla vedova. Questa sera (martedì 10 marzo, ndr) si recherà nell’abitazione personale incaricato, non di Asl 2, per l’adeguata sistemazione del defunto, in attesa del referto del tampone faringeo. Mercoledì 11 marzo, nel corso della mattina, secondo le procedure di legge, si provvederà al trasferimento della salma e agli accertamenti del caso.

Polizia Locale: uffici aperti, ma solo su appuntamento

Dalla giornata di mercoledì 11 marzo gli uffici della Polizia Locale rivolti al pubblico sono aperti solo su appuntamento per evitare assembramenti in osservanza delle disposizioni contro il Coronavirus.

«Ci sembra la modalità più adeguata per continuare a fornire il servizio ai cittadini - spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garassino - e allo stesso tempo dare attuazione a tutte le misure stabilite dal governo per far fronte all’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, soprattutto nell’utilizzo dei canali informatici e della posta elettronica per le pratiche e gli appuntamenti».

Si tratta del Reparto Contravvenzioni con l’Ufficio Informazioni e Appuntamenti (010.5577949 – pmfrontoffice@comune.genova.it) e l’Ufficio sequestri (010.5573916 - pmsequestri@comune.genova.it) e della Polizia Amministrativa con l’Ufficio transiti in deroga, Disabili, Occupazioni suolo, Ordinanze-ingiunzioni (010.5570753 - pmuapermessi@comune.genova.it), l’Ufficio Trasporti eccezionali (010.5570753 - pmeccezionali@comune.genova.it), l’Ufficio Rilascio Atti che si occupa dei rapporti incidenti stradali e relazioni di servizio (010.5573742 - pmrapporti@comune.genova.it) e Ufficio Oggetti rinvenuti (010.500519 - pmrinvenuti@comune.genova.it).

Il rilascio dei rapporti di incidenti stradali può avvenire on line registrandosi al sito o tramite mail. Tutte le informazioni su come fare sono sul sito pmgenova.it (dalla home page occorre accedere alla sezione “servizi on line” e poi in “incidenti stradali”).

Ricevono solo su appuntamento anche l’Ufficio Taxi/noleggio con conducente (010.5573667, 010.5573389 - pmuataxi@comune.genova.it) e l’Ufficio Licenze pubblico spettacolo/commissione comunale di vigilanza/ascensori/fuochini (010.5574250, 010.5574249, 010.5577412 - pmualicenze@comune.genova.it).

Anche i Distretti della Polizia Locale osserveranno le stesse disposizioni:

Distretto 1- Centro Est – pmdistretto1@comune.genova.it – 0105575559-502

Distretto 2- Centro Ovest – pmdistretto2@comune.genova.it – 010.5578797-711

Distretto 3-Bassa Valbisagno – pmdistretto3omune.genova.it – 010.5577823-820

Distretto 4-Media Valbisagno – pmdistretto4@comune.genova.it – 010.5577162-78377

Distretto 5-Valpolcevera – pmdistretto5@comune.genova.it – 010.5578682-670

Distretto 6-Medio Ponente – pmdistretto6@comune.genova.it – 010.5577192-103

Distretto 7-Ponente – pmdistretto7@comune.genova.it – 010.5577682-684

Distretto 8-Medio Ponente – pmdistretto8@comune.genova.it – 010.5577140-172

Distretto 9-Levante – pmdistretto9@comune.genova.it – 010.5579841-842

Agenzia delle entrate, uffici aperti solo per ricezione di atti

Dal 10 marzo anche l'Agenzia delle Entrate ha messo in atto strategie per ridurre l'affluenza nei propri uffici. «Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio - hanno scritto in una nota - si invita all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi. Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office».

Si ricorda inoltre che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

Il messaggio del corpo dei vigili del fuoco diffuso attraverso un video. "Restate a casa voi per noi, aiutateci" raccomandano i pompieri impegnati, come sempre, a garantire la sicurezza dei cittadini.

Questura, uffici aperti solo su appuntamento

Nel rispetto delle recenti misure di contrasto e contenimento al diffondersi del “Covid-19”, fino a cessata emergenza, tutti gli uffici aperti al pubblico della Questura di Genova e dei Commissariati riceveranno gli utenti solo su appuntamento e per comprovate esigenze e urgenze.

L’accesso al pubblico sarà comunque gestito affinché negli spazi dedicati all’attesa siano rispettate le misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio.

Crociere annullate nel Mediterraneo

A seguito delle nuove misure introdotte ieri sera dal Governo italiano per contenere l'emergenza sanitaria sul territorio nazionale, Costa Crociere ha rivisto gli itinerari delle sue navi che faranno scalo nei porti italiani fino al 3 aprile.

«Come compagnia italiana e unico operatore di crociere battente bandiera italiana, il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane in questo sforzo straordinario per affrontare l'attuale situazione di emergenza» - ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

Le crociere attualmente in corso faranno scalo nei porti italiani solo per consentire agli ospiti di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi. La compagnia sta inoltre provvedendo a informare gli ospiti interessati, offrendo loro un credito per una futura crociera, in modo che possano godere delle loro vacanze a bordo in un secondo momento.

Nei giorni scorsi Costa Crociere aveva già cancellato le prenotazioni di ospiti italiani in partenza per crociere al di fuori del Mediterraneo, nel tentativo di contenere i rischi e applicare le misure specifiche emanate dal governo italiano.

«La salute e sicurezza di ospiti ed equipaggio sono la priorità assoluta per Costa Crociere. A bordo delle navi Costa, il livello di sanificazione è stato ulteriormente rafforzato per garantire la massima igiene e sicurezza. Costa Crociere desidera inoltre ricordare che la compagnia ha adottato rigidi controlli sanitari all'imbarco sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19».