Coronavirus, primo giorno con i negozi chiusi. In Liguria 185 contagi

I contagi da coronavirus crescono in tutto il mondo, tanto da avere spinto l'Oms a dichiarare, alla fine, pandemia. In Liguria i casi mercoledì hanno superato le 180 unità, per la precisione 185 registrati in serata: un aumento importante, con 53 casi in più rispetto a martedì.

Del totale dei pazienti contagiati, 108 sono ricoverati in ospedale (34 si trovano in terapia intensiva, 5 in più rispetto a martedì), mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Le persone in sorveglianza attiva sono 1065, 200 i campioni in più ricevuti in laboratorio, per un totale di oltre 900 campioni fatti. L'età media dei pazienti positivi è di 64 anni, quella dei malati ricoverati è di 69 anni. I deceduti in totale sono 9 in tutta la regione.

Tra gli ospedalizzati, 15 sono sul territorio di Asl 1 Imperia (di cui 2 in terapia intensiva), 27 sul territorio di Asl 2 Savona (di cui 4 in terapia intensiva), 31 al San Martino di Genova di cui 12 in terapia intensiva, 10 all'Evangelico di cui 7 in terapia intensiva e 3 nel reparto Covid-19, 9 al Galliera di cui 3 in terapia intensiva. Per quanto riguarda Asl 5 La Spezia, i ricoverati sono 16 di cui 6 in terapia intensiva.

«Non c’è nessuno a oggi che rischia di non avere cure appropriate in caso di bisogno perché abbiamo aumentato i posti letto - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Le visite urgenti sono garantite a tutti, tutto ciò che non è urgente lascia spazio al picco epidemico che ancora crescerà, di molte centinaia di unità, pensiamo che il picco possa arrivare nelle prossime settimane, avremo una scia lunga di alcune settimane, molto dipenderà dalle misure che abbiamo messo in campo, se tutti faranno il loro dovere la scelta dovrebbe scendere tra qualche settimana, in caso contrario non scenderà».

Coronavirus, nuovo decreto: chiudono anche negozi, bar e ristoranti, code ai tabaccai

Nel frattempo, mercoledì sera con un nuovo decreto (che si può leggere integralmente in fondo all'articolo) il premier Giuseppe Conte ha imposto misure ancora più stringenti per contenere il contagio da coronavirus. La stretta riguarda tutta Italia e che chiuderanno tutti gli esercizi commerciali - negozi, pub, ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti - con l’eccezione esclusiva dei supermercati e dei negozi che vendono generi di prima necessità, delle farmacie e delle para farmacie.

Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità come banche, uffici postali e assicurativi, con la raccomandazione reiterata di non fare alcuna corsa ai supermercati: «Non è necessario, resteranno tutti aperti». Aperte anche le edicole e i tabaccai, anche se nella serata di mercoledì, subito dopo il discorso del premier Conte, in tanti si sono precipitati ai distributori automatici di sigarette nel timore di trovarli chiusi dal giorno successivo, con conseguenti code.

Chiusi anche tutti i mercati all'aperto, che dovrebbero necessariamente essere recintati e ad accesso controllato per garantire la giusta distanza.

Mascherine e respiratori, Toti: «Previste consegne nei prossimi giorni»

Il governatore ligure ha confermato che si sta lavorando non solo per riorganizzare la rete ospedaliera per ricavare posti letto in Malattie Infettive e Terapia Intensiva, ma anche per essere certi di avere gli strumenti necessari per affrontare l’emergenza.

«Sappiamo che esiste un’emergenza rispetto a occhiali, calzari, tute usa e getta e soprattutto mascherine che il personale sanitario usa per assistere i pazienti - ha confermato il governatore ligure - è un’emergenza che esiste in tutta Italia e ne parliamo in ogni riunione. Stasera arriverà un carico di mascherine direttamente acquistare da regione liguria che verra distribuito, domani arriverà un altro carico da 36mila mascherine mandato dal dipartimento di Protezione Civile. Verranno distribuiti sulla base di urgenze e necessità. Stanno arrivando inoltre 6 respiratori che aumentano ulteriormente il potenziale curativo dei presidi ospedalieri e che si aggiungo ai 100 posti in rianimazione».

Coronavirus, una nave come struttura per dimissioni protette e quarantena

«Confermiamo che stiamo discutendo della predisposizione di una unità navale per ospitare pazienti che devono trascorrere un periodo in isolamento perché malati, ma che non necessitano di ricovero ospedaliero - ha detto Toti - o per pazienti che sono guariti, ma hanno bisogno di un periodo di dimissioni protette. Stiamo approfondendo con Asl 3 di Genova e la task force di Alisa di predisporre una nave da crociera o di un traghetto Msc».

«La Rsa Viale Cembrano è stata già confermata struttura di Protezione Civile - ha aggiungo l'assessore Giacomo Giampedrone - I ragazzi della Gnv finiranno domani la quarantena, e da venerdì mattina la rsa diventerà struttura di Protezione Civile per casi di persone dimesse e in quarantena. Attendiamo l'ok alla scuola penitenziaria di Cairo Montenotte, che potrebbe essere l'hub del ponente, i sanitari hanno già dato l'ok e anche la Protezione Civile, potrebbe garantirci altri 50 posti in disponibilità».

«L’ipotesi Nave Cavour dipende dalla Marina Militare, abbiamo detto che il porto di Genova è pronto ad ospitarla, dovrà decidere la cabina di regina nazionale, saremo lieti di facilitare se dovremo dare una mano. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a tutte le regioni per essere d’aiuto, compatibilmente con la nostra sanità e la nostra possibilità».

Coronavirus, aumentano i controlli su spostamenti e auto-certificazioni

L'assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, ha confermato di avere dato disposizioni affinché la proprietà della polizia Locale sia quella di controllare che le persone non creino assembramenti e che le misure contenute nel decreto siano rispettate.

Nei giorni scorsi agenti dotati di megafono hanno pattugliato le strade in cui si sono riscontrate più persone in giro - via Sestri, ma anche il lungomare di Voltri e corso Italia - per invitare a «restare a casa in ottemperanza al decreto». Impegnati nei controlli anche polizia, Polfer e carabinieri, che hanno già fatto scattare le prime denunce.

Toti: «Abbiamo bisogno di ognuno di voi»

Poco prima della mezzanotte di mercoledì, anche il presidente di Regione Liguria ha preso la parola con una diretta Facebook per commentare le nuove e più stringenti disposizioni e cercare di rassicurare i cittadini, chiedendo loro di rispettare le norme anti-contagio.

«Un pensiero va a quegli uomini e a quelle donne che certamente domani saranno al fronte rischiando del proprio: medici, infermieri, operatori sanitari, personale di protezione civile, molti dei quali volontari. Ognuno deve essere consapevole e orgoglioso del proprio ruolo. E deve essere generoso e coraggioso: abbiamo bisogno che le fabbriche producano, che gli alimentari diano il cibo, i farmacisti le medicine, gli uffici pubblici preparino le pratiche dei rimborsi e della casse integrazione e gli aiuti alle famiglie e ai cittadini che avranno bisogno di sostegno. Abbiamo bisogno che giornalisti e gli operatori della comunicazione continuino a informare con puntualità e precisione. Abbiamo bisogno di ognuno di voi».

«Agli altri chiediamo il sacrificio, neanche troppo gravoso, di stare in casa per il bene di tutti - ha proseguito Toti - Il primo pensiero di ogni cittadino oggi deve essere: "cosa posso fare io per il mio paese?" non può essere invece: "perché io, perché proprio io devo andare avanti?". Se avessero ragionato così i nostri bisnonni, nonni e genitori oggi non vivremmo nel grande paese democratico che siamo: nessuno avrebbe combattuto per costruire questa Italia, dagli eroi del Risorgimento ai partigiani. Proprio le nostra generazione, che non ha mai vissuto guerre e tragedie epocali dei secoli scorsi, e si è trovata molti diritti senza bisogno di lottare e guadagnarseli deve dimostrare di essere all’altezza. E tenere oggi una fabbrica aperta o un ufficio funzionate non equivale al sacrificio dei fanti sul Carso o alle montagne della Resistenza, consentitemelo. Dobbiamo essere coscienti che è il momento della responsabilità e del dovere. Sia il piccolo dovere di stare a casa, sia il dovere grande di uscire per mandare avanti l’eredità che abbiamo ricevuto. Cerchiamo tutti, chi ha paura, chi ha il peso della responsabilità di scelte gravi, chi ha l’impegno di salvare vite, chi ha semplicemente il compito di tenere acceso un filo di speranza, cerchiamo tutti di essere all’altezza della eredità di chi ha fatto l’Italia per noi. Lo dobbiamo alle generazioni passate, alle generazioni future e alla stima che dobbiamo continuare ad avere per noi stessi. Lo dobbiamo al nostro passato e al nostro futuro».

Amiu sospende ecovan ed ecocar

Alla luce dei provvedimenti nazionali, Amiu ha annunciato che è sospeso il servizio di ecovan e di ecocar, i camioncini allestiti nelle vie e nelle piazze per la raccolta dei rifiuti ingombranti e pericolosi. Chusi anche gli uffici Tari, disponibili a distanza alla mail tari@amiu-genova.it e al numero 800184913

