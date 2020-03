Coronavirus, il contagio si allarga in Liguria: «Non è il momento di gite e scampagnate»

Il coronavirus valica i confini, supera le barricate e arriva anche dove si sperava di riuscire a tenerlo fuori. Anche in Liguria, regione stretta tra quelle dove il contagio ha iniziato a diffondersi, i casi si moltiplicano e non possono più essere ricondotti ai cosiddetti cluster di Alassio e La Spezia, quelle catene epidemiche tracciate e chiuse in cui si era riusciti a individuare tutti i casi positivi e a mettere in isolamento i contatti.

Ospedale San Martino, positivo 72enne genovese: era stato visitato al Villa Scassi

È arrivata domenica mattina, intanto, la conferma che un 72enne residente a Genova è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive del San Martino ed è risultato positivo al coronavirus.

Si tratta di un paziente con alcuni fattori di rischio per malattie respiratorie croniche, rende nota la direzione sanitaria, «passato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi (prontamente avvisato nel frattempo) visitato e poi dimesso, che ha deciso di auto presentarsi al Pronto Soccorso del San Martino per ulteriori consulenze, non presentando nessun link epidemiologico correlabile all’infezione da Covid-19».

Il paziente, inizialmente ricoverato presso la Medicina d’Urgenza al primo piano del Pronto Soccorso, dopo i primi accertamenti, è stato trasferito nel reparto di Pneumologia e sottoposto ad accertamenti anche di tipo diagnostico microbiologico, da cui non emergono elementi correlabili al Covid-19. Il paziente però non convinceva i professionisti, ed è stato a prescindere isolato e tamponato: risultato positivo, è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive. Sono stati eseguiti tamponi su tutti i profili interni venuti a contatto col profilo.

Sono invece risultati negativi i professionisti del Pronto Soccorso venuti a contatto con il pazienti di origine egiziane arrivato dalla Lombardia a Genova, che si è presentato al San Martino sabato. Come da procedure, questi saranno sottoposti a nuovi controlli dopo 7 giorni.

Coronavirus, il bollettino medico dal Galliera

All'ospedale Galliera restano ricoverate due persone nel reparto Malattie infettive:

un uomo di 55 anni, di Andora, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverato dal 5 marzo al Galliera, trasferito da Savona, è in discrete condizioni di salute;

una donna di 70 anni, di Varazze, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverata dal 5 marzo al Galliera, trasferita da Savona, è in buone condizioni di salute.

La situazione in Liguria

A sabato sera, i casi positiva in Liguria erano 62, ma destinati inevitabilmente a crescere di ora in ora, complici le decine di tamponi in corso di analisi nei laboratori del San Martino. Il dato di sabato sera parlava di una trentina ospedalizzati, di cui 6 in terapia intensiva, e 573 persone in sorveglianza attiva. E mentre i timori alimentavano ansie e paure - per qualche ora si è diffusa la notizia di un caso accertato a Borgoratti che ha scatenato il panico nel quartiere e che non è stato confermato da Regione, Alisa e San Martino - sono arrivate le conferme dei primi casi positivi a Sestri Levante, Rapallo e Chiavari, dai rispettivi sindaci.

I numeri dell’epidemia di coronavirus crescono inevitabilmente, dunque, nonostante le misure messe in campo a livello regionale e nazionale per tentare di contenere e arginare il contagio: «Niente di quello che sta accadendo è stupefacente - ha detto Toti - ma non vuol dire che non sia preoccupante, ed è per questo che abbiamo predisposto un piano per garantire a tutti le cure appropriate, non vogliamo in alcun modo trovarci nella situazione di non potere offrire le cure giuste»

«La nostra paura non riguarda strettamente il contagio e il virus, che ha alla fine un tasso di mortalità basso. Di coronavirus si guarisce nella stragrande maggioranza dei casi, ma vogliamo essere certi che, con il crescere dei contagi e del bisogno di terapia intensiva, ci siano se si rendono necessarie 50 sale di terapia intensiva disponibili per aiutare chi ha bisogno di quello specifico aiuto. Stessa cosa in ospedale, se dovessero serve posti in isolamento».

L’appello di Toti: «Cittadini e turisti, abbiate prudenza: evitiamo rischi inutili»

Sabato sera, poche ore prima che la bozza del decreto governativo scatenasse il panico in Lombardia, e prima che il premier Conte firmasse quella definitiva con limitazioni ancora più stringenti, il governatore ligure Giovanni Toti ha voluto mandare un messaggio via Facebook a tutti i cittadini, e anche ai turisti. Invitando alla prudenza e al buon senso, e a essere «generosi e solidali. Il virus si espande, facendo tamponi su persone che erano ricoverate in ospedale da tempo con patologie non curabili abbiamo individuato altri casi di coronavirus non riconducibili a situazioni a noi note. Il numero sta crescendo, era inevitabile, sta crescendo a un ritmo importante ma ancora gestibile. Il ministro Speranza ci ha mandato un nuovo decreto che prevede ulteriori restrizioni alle nostre abitudini e alle nostre vite, vedremo cosa comporta nella nostra regione».

«Rinnovo il mio appello ai nostri concittadini e ai turisti. Non è tempo di gite e scampagnate. Dobbiamo lavorare insieme con responsabilità per limitare i contagi: se ci riusciremo nelle prossime settimane poi torneremo tutti felici alla Liguria che amiamo piena di vita e di allegria».

Così il governatore Toti, domenica mattina, si è rivolto ai liguri (e non solo) via Facebook, facendo eco all’appello diffuso sabato sera: «Ora aiutiamo tutti i nostri sanitari e la nostra Protezione Civile, che anche oggi stanno lavorando senza sosta. Non dobbiamo avere paura, se non delle nostre azioni sconsiderate - ha proseguito - Al Governo, che ha appena emanato un nuovo Decreto, dico che bisogna chiarire bene tutto, senza fare cose pasticciate: i cittadini devono sapere cosa possono e non possono fare, senza messaggi contraddittori».

Nonostante i numerosi appelli e i provvedimenti restrittivi disposti dal governo, infatti, il sole e la bella giornata di sabato non sono riusciti a superare i timori per il contagio, come dimostra l’affluenza nelle riviere e la quantità di auto che sabato sera si sono rimesse sulle strade per tornare verso le città del Nord.

«Ci fa piacere avere turisti in giro, ne ho fatto una cifra del mio mandato politico, la Liguria è un luogo in cui si diverte e ci si svaga e si fa turismo di qualità, ma voglio fare un appello - aveva detto Toti - chiedo a tutti, cittadini della Liguria e chi ci visita, abbiate un po’ di prudenza, perché le misure che il governo si appresta a prendere sono di contenimento ancora più restrittivo, dobbiamo fare in modo che il virus circoli di meno. Siamo certi che su tot pazienti alcuni avranno bisogno di andare in terapia intensiva».

«C’è chi sta bene e non ha mai avuto problemi, capiamo che per loro mal che si vada si prende un virus che non lo mette ko, ma bisogna anche sapere che se lo si prende si diventa vettori e si potrebbe portare il virus a persone più fragili che potrebbero avere un danno serio - ha proseguito Toti - Due cose dobbiamo fare: cercare di limitare il contagio, non vi dico di restare tappati in casa, ma se evitiamo la movida in centro storico tutti accalcati in un bar è meglio. Evitiamo di accalcarci, non tocchiamoci, cerchiamo di mantenere la distanza che gli infettivologi considerano prudente, quella di un metro, per evitare di scambiare le particelle di saliva, muoviamoci se indispensabile, facciamo insomma cosa prudenziali. Non serve a voi stessi direttamente, ma serve alla comunità: bisogna essere generosi e solidali».