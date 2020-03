Coronavirus, tutti gli aggiornamenti. Obbligo di segnalazione per i turisti arrivati dalle zone "blindate"

Pene fino all'arresto per tre mesi per chi viola le misure delle autorità emanate per far fronte all'emergenza coronavirus. Sale l'asticella con l'ultimo decreto del Governo Conte, anche per chi viola la quarantena. Il decreto, come sappiamo, punta a contenere il contagio tra la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia con divieto di ingresso e di uscita senza motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi si salute.

In Liguria sono 71 i casi positivi alla serata di domenica 8 marzo 2020, con un incremento di 25 unità rispetto alla giornata di sabato 7. Cinquanta sono i pazienti ospedalizzati, con un aumento di 18 rispetto al giorno precedente, 21 i pazienti domiciliati e sette i deceduti. Anche in Liguria sono stati trasferiti in terapia intensiva tre pazienti non Covid-19 dalla Lombardia, lo ha riferito dal capo della protezione civile Borrelli.

Coronavirus, ordinanza anti-turisti

Lunedì 9 marzo 2020 alle ore 14 entra in vigore l'ordinanza sanitaria regionale che obbliga i turisti provenienti dalla Lombardia o dalle altre provincie "blindate" di segnalarlo alle autorità o di rimanere chiusi in casa. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato: «Abbiamo chiesto a tutti i cittadini provenienti dalla Lombardia o dalle zone equiparate alla Lombardia che sono venuti in Liguria dalla mezzanotte del 24 febbraio e non vi siano residenti, i cui spostamenti verso la Liguria e dalla Liguria non siano per comprovate esigenze lavorative o dettate da situazioni di necessità o da motivi di salute, di segnalare la loro presenza e il loro domicilio in Liguria attraverso la casella di posta elettronica sonoinliguria@regione.liguria.it o comunicarlo ai numeri telefonici 010548.577.67 o 010548.86.79 e soprattutto di restare a casa e non uscire. L’obbligo di segnalazione scatta dalle ore 14». I numeri telefonici, attivi da domani alle 14, saranno contattabili, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

L’ordinanza del presidente di Regione Liguria vieta inoltre alle strutture ricettive e ai proprietari degli appartamenti a uso turistico della Regione Liguria di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni previsti dal dpcm del governo e cioè che siano residenti in Lombardia oppure nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria.

«Si tratta di disposizioni di buon senso e ci aspettiamo che le persone le rispettino per senso civico. - ha sottolineato il presidente Toti - Ci aspettiamo collaborazione. In questo momento siamo ancora in una fase di relativa tranquillità rispetto alla disponibilità dei posti letto in terapia intensiva. Per questo dobbiamo fare in modo di evitare il più possibile il diffondersi del contagio e abbiamo il dovere e diritto di sapere dove sono le persone in questione per evitare l’aumento del contagio che può mettere in difficoltà le nostre strutture. Tutto questo non si applica a coloro che sono qui per ragioni di lavoro».

Stop alle corriere verso Piacenza

Atp ha annunciato che in seguito al decreto del governo emanato l’8 Marzo 2020, la linea M1 di Torriglia sarà limitata con decorrenza immediata al confine della Regione Liguria nel Comune di Gorreto. Dunque il servizio si ferma nel territorio dell’ultimo comune Ligure e il bus non prosegue più verso Ottone, comune che si trova già in provincia di Piacenza, inserita dal nuovo decreto tra le aree della cosiddetta zona rossa.

Il presidente Toti ha ricordato che “in un momento come questo serve rarefare il più possibile i contatti perché i cluster del passato non esistono più, dobbiamo sapere a quante persone eventualmente servono cure di terapia intensiva per poter offrire a tutti le cure più adeguate. Siamo convinti che le persone ci aiuteranno”.

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati che rientrano nell'ultimo decreto del Governo . In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT ha chiarito alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.

Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

É possibile transitare sulla rete autostradale in zona arancione?

Molti lettori ci hanno chiesto se è possibile transitare sulla rete autostradale in zona arancione. É possibile, ma con dei paletti per chi esce dalla zona arancione. Il decreto stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Possibile anche per spostamenti effettuati per motivi di salute.

Coronavirus, pronto soccorso dedicati alle donne incinte

Nel giorno della Festa della donna la Viale ha parlato alle future mamme. «In questa emergenza stiamo lavorando senza sosta per non far sentire sole le persone - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - anche le donne in gravidanza sono al centro dell’azione dei nostri professionisti e di questo li ringrazio».

Il Diar materno-infantile ha licenziato un protocollo che si fa carico delle donne in gravidanza. «Deve essere posta particolare attenzione alle donne gravide che hanno necessità di recarsi in ospedale - ha detto domenica sera in conferenza stampa l'assessore Viale - perché possono avere anche delle complicazioni respiratorie e quindi deve essere garantito loro un percorso dedicato».

Alle neo-mamme e ai bambini sono riservate attenzioni particolari : nei pronto soccorso ostetrici ci saranno delle stanze con bagno isolate e personale formato dedicato oltre a dispositivi di protezione individuale.

«Un messaggio di speranza per il futuro - ha concluso l'assessore Viale - e un'azione ospedaliera nell'interesse della mamma e del bambino».