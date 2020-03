Escono per un giretto (di 20 km) con il cane, denunciati

Lunedì 16 marzo, verso le ore 19, alcuni poliziotti vedono due giovani con un cane camminare in piazza Baracca, a Sestri Ponente.

Gli agenti decidono così di di fermarli per chiedere se fossero usciti di casa per situazioni di necessità, e per chiedere l'autocertificazione.

I due ragazzi, entrambi di 19 anni e residenti a Cogoleto, già notati in precedenza passeggiare tranquillamente in via Sestri, hanno cercato di giustificarsi dichiarando di essere in giro per portare il cane a spasso. Da notare che da Cogoleto a Sestri Ponente ci sono più di 20 km: non proprio i canonici "due passi" sotto casa essenziali e necessari all'amico a quattro zampe.

Dunque la "scusa" non ha ovviamente retto: i due sono stati denunciati entrambi per l’inosservanza al decreto per il contenimento del contagio del Covid -19.