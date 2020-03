Coronavirus, la "zona rossa" si estende a tutta l'Italia. Conte: «Scuole chiuse sino al 3 aprile»

Le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus valicano i confini delle regioni settentrionali e si estendono a tutta Italia, Liguria compresa: il premier Giuseppe Conte ha parlato alla nazione poco dopo le 21.30 di lunedì 9 marzo per annunciare che in tutta Italia, a partire dalla mattina di martedì (dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto), varranno le stesse misure restrittive in vigore in Lombardia e nelle 14 province indicate nel decreto dell’8 marzo, e dunque evitare su tutto il territorio italiano spostamenti a meno che non siano motivati da:

- comprovate ragioni di lavoro

- casi di necessità

- motivi di salute

Il premier ha anche confermato che in tutta Italia, sino al 3 aprile, è sospesa l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

«Avremmo voluto avere tempo per adattarci, ma tempo non ce n’è - ha detto Conte - I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante di contagi e di persone ricoverate e purtroppo decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate e vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo a queste norme più stringenti. Per questo ho deciso di adottare misure ancora più forti e stringerti per contenere l’avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che è il nostro obiettivo primario. La salute pubblica è messa a repentaglio, e siamo costretti a scegliere e imporre sacrifici».

«Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Non ci sarà più zona rossa, o zona 1 e 2 della penisola, ci sarà l’Italia zona protetta. Abbiamo quindi istitutito il divieto di assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico - ha proseguito il presidente del Consiglio - comprendiamo le esigenze dei giovani, ma non ci possiamo permettere più occasioni di aggregazione che diventano occasioni di contagio».

«Sono consapevole della gravità di queste decisioni - ha detto Conte in sala stampa - ma sono costretto a intervenire in modo ben preciso per tutelare le persone più fragili e vulnerabili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, è il momento della responsabilità e voi tutti cittadini con me avete la stessa responsabilità. La decisione giusta oggi è di restare a casa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere responsabili».

Conte ha quindi confermato che si fermeranno anche tutte le manifestazioni sportive, campionato compreso. Sarà inoltre necessario autocertificare la ragione per cui si sta spostando con apposito modulo, e la falsa certificazione sarà perseguibile penalmente. Nessuna limitazione è ora all’ordine del giorno, ha detto Conte, per i trasporti pubblici.