Da corso Italia a Sestri Ponente, in azione le pattuglie dei vigili col megafono: «Restate a casa»

«Attenzione, si invita la popolazione a restare a casa in ottemperanza al decreto del 9 marzo sull’emergenza coronavirus»: dove non arriva il buon senso arrivano le autorità, nello specifico la polizia Locale, che a Genova (ma anche in altri Comuni della Liguria) interviene per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di restare in casa il più possibile e soprattutto di evitare gli assembramenti di persone.

Nelle ultime ore sono stati numerosi gli interventi della polizia Locale, da corso Italia a Sestri Ponente: pattuglie che, con il megafono, ricordano alle persone di mantenere la distanza di sicurezza di un metro e di non uscire a meno che non si tratti di situazioni di necessità, che si tratti di acquistare generi alimentari, di lavoro o di commissioni non rimandabili.

«Nonostante tutti gli appelli ci sono ancora diverse persone che non hanno capito la gravità della situazione e vagano senza scopo nelle delegazioni - spiega a GenovaToday l'assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino - Ieri è successo a Voltri e a Sestri Ponente, stamattina di nuovo a Sestri, dove numerose persone giravano senza motivo apparente. Quindi abbiamo intensificato i servizi delle macchine con altoparlanti per ricordare che c’è anche un risvolto penale per chi non ha motivi validi per essere fuori e vaga inutilmente in mezzo ad altre persone. Per ora sensibilizziamo e basta, poi i recidivi bisognerà punirli, perché mettono a rischio la salute pubblica e non è tollerabile che ci sia questo poco senso civico».

«Va segnalato - prosegue Garassino - che molte di queste persone erano proprio anziani, la categoria più a rischio, quidni è doppiamente rischioso, per loro e per gli altri. Fortunatamente abbiamo molti consiglieri e assessori municipali e cittadini che ci segnalano le situazioni, e abbiamo dato disposizione alla Locale affinché diano priorità a questo tipo di controlli con l'obiettivo di sensibilizzare le persone a restare a casa».

Oltre alla Locale, anche la polizia e i carabinieri stanno effettuando controlli per verificare che non si creino assembramenti e che le persone che circolano da quartiere a quartiere e da Comune a Comune abbiano la con loro l’auto-certificazione che attesta i motivi dello spostamento sulla lunga distanza, modulo che, al controllo, viene contro firmato dall’operatore e ritirato per evitare che venga riutilizzato. La polizia si è concentrata nelle scorse ore in particolare in corso Italia, dove con le belle giornate le persone si riversano sperando di poter passeggiare all’aria aperta. Il problema, come dimostrato domenica a Boccadasse e propri in corso Italia, è che le persone che scelgono corso Italia per passeggiare sono tante, e finisce per crearsi l’assembramento che si vuole evitare.