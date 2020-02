Coronavirus: nuova modalità di accesso all'Asl3 del fine settimana, cosa cambia

In relazione all’attuale situazione epidemiologica del coronavirus, per non sospendere il servizio a Sampierdarena, Rivarolo e Recco, Asl3 attua una nuova modalità di accesso, temporanea, agli ambulatori dei Codici Bianchi del fine settimana.

I cittadini dovranno prima chiamare un numero telefonico (specificato più in basso), e saranno messi in collegamento con un operatore sanitario che effettuerà una prima valutazione ponendo alcune domande, e dopodiché assegnerà al paziente un codice con cui accedere al servizio in giornata. Gli utenti che presentano i sintomi del coronavirus verranno invece indirizzati al 112.

«Si tratta di una modalità – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3 – per verificare che il paziente che accede al servizio non rientri nelle categorie a rischio. Ovviamente è una misura temporanea che abbiamo attivato fino al termine dell’emergenza contingente. L’obiettivo è quello di continuare a fornire la normale assistenza sanitaria. Ringrazio fin d’ora gli operatori e tutti i cittadini per la collaborazione a tutela della salute pubblica».

Ecco i numeri che i cittadini dovranno chiamare il giorno stesso, prima di accedere:

Polo di Sampierdarena – Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80) tel. 010 849 7295

Valpolcevera presso la Croce Rosa Rivarolese (via Croce Rosa, 2) tel. 010 749 2247

Levante Poliambulatorio Recco - Ex Ospedale Sant’Antonio (via Bianchi, 1) tel. 010849 4401.

Gli ambulatori sono aperti al sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 8 alle ore 20. Il servizio è gratuito e senza impegnativa.