Coronavirus, Cisl: «Subito dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari»

Le federazioni del Pubblico Impiego (FP) e dei Medici della Cisl, unitamente alla Cisl Liguria, hanno richiesto al Presidente della Regione Liguria Toti, all’assessore Viale, al Commissario straordinario di Alisa Locatelli e ai commissari e direttori generali di Asl e aziende ospedaliere liguri l’adozione urgente di alcuni provvedimenti.

Il primo - fanno sapere in una nota i segretari generali Cisl Liguria, Fp Cisl Liguria e Cisl Medici Liguria Luca Maestripieri, Gabriele Bertocchi ed Elisabetta Tassara - consiste nella dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine FP2-3, camici/tute protezione, occhiali protettivi) per tutto il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza, nei reparti di degenza, negli ambulatori sia ospedalieri sia territoriali (compresi quelli dei medici di medicina generale e della continuità territoriali) nel rispetto delle prescrizioni di Legge in tema di sicurezza sul lavoro.

Secondo, un piano di assunzioni straordinario in tutto il comparto sanitario, dai medici agli infermieri, agli OSS, ai tecnici di laboratorio e per tutte le professioni che gravitano intorno al mondo sanitario.

In terzo luogo, la sospensione dei ricoveri programmati (ad eccezione di quelli per patologie oncologiche) e sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti, in modo da garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto e di personale in previsione del rapido incremento dei ricoveri che l’attuale situazione lascia prevedere.

Ultimo ma non ultimo, l'accelerazione dei tempi di risposta sull’esito dei tamponi per il personale sanitario, costretto ad attendere anche per giorni i risultati sul loro stato di salute e che, nel frattempo, deve continuare a prestare il proprio servizio di tutela della salute pubblica, spesso a contatto con l'utenza.