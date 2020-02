Donna rientrata dalla Cina ricoverata al San Martino, negativa al coronavirus

Sono negativi i risultati del test sul coronavirus effettuato sulla donna arrivata a Genova lunedì mattina dalla Cina e ricoverata all'ospedale San Martino in via precauzionale.

La donna, come riporta Alisa, aveva sintomi respiratori e febbre, ed essendo appena rientrata dalla Cina è stata ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del San Martino, individuato come l'hub regionale per la gestione di eventuali casi. La paziente è stata quindi sottoposta al protocollo diagnostico relativo alle infezioni respiratorie acute.

«I risultati hanno evidenziato positività per il rhinovirus e negatività per il nuovo Coronavirus. - spiega Alisa in una nota -

Il percorso attivato presso l’Ospedale Policlinico San Martino ha consentito nel breve di definire l'eziologia di questa infezione respiratoria, non correlata alle infezioni da nuovo Coronavirus».