Coronavirus, in corso accertamenti su un caso a Rapallo: la situazione in Liguria

Ci sarebbe un nuovo caso positivo di coronavirus in Liguria oltre a quelli di Alassio (tutti legati alle due comitive di turisti lombardi e piemontesi arrivati in vacanza), della Spezia (l’uomo di 54 anni di Pignone) e di Imperia. All’ospedale San Martino di Genova è infatti ricoverata una donna di 68 anni originaria del Piacentino e arrivata a Rapallo nella giornata di sabato. Il marito, ricoverato all’ospedale di Piacenza, è già stato confermato come caso di contagio da coronavirus.

Nel primo pomeriggio di domenica le analisi sul tampone erano ancora in corso, e da Regione e Alisa doveva ancora arrivare la conferma della seconda positività (due i tamponi che vengono effettuati).

«In merito alla notizia su una persona presente ieri a Rapallo, risultata positiva al tampone sul coronavirus, desideriamo informarvi che attendiamo comunicazioni ufficiali dalla task force di Alisa e Regione - ha detto nel primo pomeriggio di domenica il sindaco di Rapallo. Carlo Bagnasco - La situazione è sotto controllo ed è stata gestita attenendosi scrupolosamente e perfettamente al protocollo del Ministero della Salute».

Laigueglia, muore 92enne in auto-isolamento. Positivo il tampone al coronavirus

L’ulteriore aggiornamento sulla situazione dell’epidemia in Liguria riguarda inoltre la morte di una donna di 92 anni lombarda che si trovava in vacanza a Laigueglia con un gruppo di concittadini. La donna, proveniente da una delle zone rosse, si era auto denunciata e si trovava in isolamento nella sua stanza d’albergo, dove sabato è stata trovata senza vita.

I primi accertamenti sul corpo escluderebbero che sia morta a causa del coronavirus, ma il fatto che il tampone sia risultato positivo ha fatto scattare il protocollo e l’albergo di Laigueglia è stato isolato, con ospiti e personale. Una situazione del tutto simile a quella di Alassio, principale “cluster” del contagio ligure, dove decine di persone sono rimaste in isolamento nelle stanze di due alberghi, Bel Sit e Fronte Mare, dalla conferma del primo caso di contagio, una donna di 74 anni originaria di Castiglione d’Adda che si trova da una settimana ricoverata al San Martino, in buone condizioni.

Proprio da Alassio, tra venerdì e sabato, sono partite alcune persone che erano in isolamento in hotel e che per le loro condizioni di salute hanno potuto lasciarlo per trascorrere il periodo di isolamento nelle loro abitazioni. Nella notte tra sabato e domenica un pullman della Croce Rossa ha trasferito 17 ospiti lombardi che risiedono in Comuni al di fuori delle cosiddette zone rosse, e nel pomeriggio altri 6 ospiti piemontesi, tutti negativi al tampone, sono partiti da Alassio in ambulanza.

Sabato in serata la Regione ha diffuso i dati ufficiali dei contagi, in continuo aggiornamento. Alle 19 di sabato, dunque, i casi accertati erano 46, 23 dei quali già trasferiti in Piemonte e in Lombardia e altri 23 rimasti sul territorio ligure, la maggior parte appartenenti al cluster di Alassio. Gli altri casi sono quello della Spezia e un caso a Imperia, una donna ricoverata nel reparto Malattie Infettive di Sanremo. Se il caso di Rapallo venisse confermato, i casi salirebbero a 24.

Partiranno intorno alle 18 di oggi, domenica 1 marzo, i pullman della Croce Rossa organizzati dalla Protezione Civile regionale che riporteranno nei loro domicili le persone ancora presenti negli hotel di Alassio e Laigueglia. Le 35 persone di Alassio, tutti della provincia di Lodi prevalentemente di Castiglione D’Adda (zona rossa) potranno fare rientro nelle loro case per proseguire l’isolamento. Tra loro anche una signora che verrà accompagnata con ambulanza e personale del 118 in quanto risultata positiva al tampone ma senza sintomi di rilievo, tanto che proseguirà l’isolamento nella sua abitazione. Pronti al rientro anche gli ospiti della struttura di Laigueglia, dove sono 3 le persone residenti nel comune in zona rossa di Maleo, provincia d Lodi, mentre gli altri 30 sono prevalentemente della provincia di Cremona e alcuni del Bergamasco. Altre due persone che si trovavano nell’hotel di Laigueglia sono invece state ricoverate per accertamenti in seguito al manifestarsi di sintomi.

Coronavirus, la decisione sulle scuole in Liguria

Ancora nessuna novità, invece, sul rinnovo dei provvedimenti adottati lo scorso 23 febbraio dalla Regione Liguria con apposita ordinanza. In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, principali regioni dell’epidemia da coronavirus italiana, le misure restrittive - tra cui la chiusura delle scuole - sono state rinnovate per un’altra settimana, mentre in Liguria la Regione (facendo eco a Università di Genova e gran parte degli esperti) ha proposto di riaprire le scuole e mantenere i provvedimenti adottati soltanto per la provincia di Savona, vista la percentuale di contagi che si sono registrati ad Alassio.

Sull’argomento scuole, e sulla possibilità di riaprirle, è intervenuto nel pomeriggio di domenica il governatore ligure Giovanni Toti, che nelle ore scorse ha partecipato a diversi colloqui in vide conferenza con gli altri presidenti della Regione, i vertici della Protezione Civile e il premier Conte.

Proprio il governo ha pubblicato domenica un suo provvedimento in cui si prevede che le scuole riaprano domani in tutta Italia, Liguria compresa (con l’esclusione appunto delle sole Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna considerate zone ad alto contagio). La decisione è stata presa da un Comitato nazionale di esperti guidato dall’Istituto Superiore di Sanità.

«La giunta regionale - fa sapere la Regione - dopo aver sentito numerosi sindaci e istituzioni del territorio, è orientata a seguire le indicazioni del governo». La task force regionale istituita per l'emergenza sta preparando un provvedimento specifico per alcune zone, in particolare per il savonese, che potrebbe contenere limitazioni specifiche e prolungare la chiusura di scuole e manifestazioni pubbliche

«A coloro che mi scrivono che andrebbero tenute chiuse le scuole 14 giorni perché tale è la durata dell’incubazione del coronavirus, voglio spiegare che questo è un ragionamento totalmente insensato dal punto di vista scientifico - ha detto Toti - I 14 giorni scattano dal possibile contagio di ogni persona, non dal giorno della firma della chiusura delle scuole. Dunque, una persona contagiata oggi potrebbe diventare positiva fino al 14 marzo. E una contagiata il 14 marzo fino al 28 marzo e così via. Allora capite bene che questi numeri non hanno senso. Abbiamo chiuso una settimana le scuole perché non sapendo da quale parte il virus ci avrebbe aggredito volevamo avere la possibilità di individuare eventuali focolai e tracciare le persone. Oggi, al momento, abbiamo tracciato tutti i contagi che arrivano dagli stessi luoghi sotto controllo. Dunque riaprire le scuole domani o tra una settimana dal punto di vista del contenimento del virus non fa alcuna differenza».

«O le riapriamo - ha proseguito Toti - o, siccome il virus comunque durerà ancora molte settimane, dovremmo tenerle chiuse per tutte quelle settimane, probabilmente fino alla chiusura dell’anno scolastico, se dovessimo aspettare la totale scomparsa del virus. Ognuno può pensarla come vuole, ma questo ci dice la scienza. So bene che in questo momento prendere decisioni è difficile. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per salvaguardare la salute dei cittadini e contenere il virus, senza distruggere il lavoro, la vita sociale e il futuro della nostra regione».