Atp, al via l'igienizzazione delle corriere per l'emergenza coronavirus

Anche Atp, così come Amt e Trenitalia, corre ai ripari per gestire l’emergenza coronavirus e contenere eventuali contagi. In queste ore è partito il piano straordinario per l’igienizzazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate.

Le operazioni di sanificazione totale continueranno per le prossime due settimane: oltre alle normali attività di pulizia, gli operatori in tuta e mascherine utilizzano prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero concentrandosi su corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida. L’attività viene svolta sia con personale aziendale sia con utilizzo di personale esterno.

«L’operazione proseguirà fino a quando l'intero parco autobus non sarà igienizzato - hanno confermato il coordinatore generale Atp Andrea Geminiani e il direttore d’esercizio, Roberto Rolandelli - I mezzi sono sottoposti a procedure straordinarie con un trattamento con l'impiego di dispositivi professionali particolarmente efficaci per abbattere la carica batterica, fungina e virale dalle tutte le superfici. In poche parole si utilizzano prodotti che uccidono immediatamente batteri, virus, acari, microrganismi di qualunque tipo, muffe e funghi, mentre le molecole degli odori vengono ossidate eliminandone il carattere sgradevole».

Ai conducenti dei mezzi vengono inoltre distribuiti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida, e si provvederà anche a disinfettare i locali aziendali comuni come mense, sale autisti, servizi igienici e postazioni front office.