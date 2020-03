Amt, entra in vigore un orario feriale speciale

Da lunedì 16 marzo Amt adotta il servizio feriale speciale. Si tratta di una rimodulazione dell'orario che recepisce le prescrizioni contenute nell'ordinanza regionale n° 6/2020 e che tiene conto della drastica riduzione di passeggeri derivante dalle misure di limitazione degli spostamenti.

Il nuovo orario, che nella media prevede un calo del 20% del servizio, ha come prerogativa fondamentale di continuare a garantire la copertura di tutta la rete servita da Amt e di tutte le fasce orarie seppur con frequenze riprogrammate. Nessuna zona della città verrà privata del servizio di trasporto pubblico così da garantire a tutti la necessaria mobilità per le attività autorizzate. Il nuovo orario riguarderà anche la metropolitana, gli impianti speciali e la ferrovia Genova Casella.

Nei prossimi giorni vi sarà un attento monitoraggio dei carichi così da poter effettuare eventuali interventi di rinforzo/diminuzione qualora se ne registrasse la necessità.

I nuovi orari sono consultabili da domenica 15 marzo, sul sito Amt e sull'app. In questo particolare momento può risultare ancora più utile l'utilizzo dell'app che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata solo in prossimità dell'arrivo dei mezzi.

Amt ha in vigore diverse disposizioni di contrasto al coronavirus sia a favore dei clienti che del proprio personale: la sanificazione dei mezzi prosegue con elevata frequenza, l'inibizione della salita dalla porta anteriore dei bus con la conseguente possibilità di salire e scendere dalle porte centrali e/o posteriore dei bus tutela gli autisti e consente la continuità del servizio. Oltre alle locandine già presenti su tutti i mezzi che ricordano i comportamenti da adottare per l'emergenza coronavirus, da lunedì verranno affissi ulteriori adesivi per ricordare a tutti l'importanza di rispettare adeguate distanze interpersonali.

