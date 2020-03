Tengono il bar aperto nonostante il decreto #iorestoacasa e insultano pure i carabinieri

Il bar doveva rimanere chiuso per rispettare il decreto con le norme anti-contagio, invece era aperto come se nulla fosse.

Così i carabinieri di Rivarolo sono intervenuti in un locale di via Celesia e hanno denunciato un barista 29enne, un uomo di 45 anni e un altro di 60 anni per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità in relazione al DPCM del 9 marzo 2020 e seguenti.

Nell'ambito della stessa operazione, il barista di 29 anni è stato anche denunciato a piede libero per oltraggio a Pubblico Ufficiale perché, dopo il controllo, si è messo a insultare i Carabinieri.