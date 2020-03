Coronavirus, avvocati in astensione: stop alle udienze sino al 20 marzo

Stop alle udienze in tribunale per quindici giorni: all’indomani dall’entrata in vigore del decreto governativo per l’emergenza coronavirus, anche gli avvocati salgono sulle barricate e dichiarano due settimane di astensione a partire da venerdì 6 marzo sino a venerdì 20 marzo.

L’astensione, che coinvolge quindi anche gli avvocati di Genova e della Liguria, è stata proclamata dal coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense e riguarda «le udienze e tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”».

L’Organismo Congressuale Forense ha motivato la decisione definendo «inadeguate in ambito giudiziario» le misure stabilite dal governo, ricordando che numerosi avvocati e magistrati sono già stati contagiati, l’interazione di avvocati e magistrati con une elevato numero di persone e gli spostamenti frequenti su tutto il territorio nazionale cui gli avvocati sono costretti per svolgere il proprio lavoro.

La delibera, una volta approvata, è stata subito inviata delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell’Avvocatura Italiana, al presidente della Repubblica, ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro della Giustizia, al ministro dell’Economia e Finanze e ai capi di tutti gli Uffici Giudiziari Italiani.