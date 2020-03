Coronavirus, sui mezzi pubblici i passeggeri calano del 30%

L’epidemia di coronavirus incide, inevitabilmente, anche sul trasporto pubblico. Da quando anche in Liguria sono stati accertati i primi casi, a Genova Amt ha registrato un calo dei passeggeri superiore al 30%, complice il consiglio di evitare luoghi affollati e con assembramenti di persone.

La questione è stata sollevata dal consigliere Guido Grillo, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate da Amt per sanificare bus e metro esprimendo preoccupazione per gli orari di punta. Dal 24 febbraio a oggi, come confermato anche dall’assessore Campora, l’azienda ha messo in atto una serie di accorgimenti tra cui l’igienizzazione dei mezzi ogni giorno tra le 9 e le 11, con particolare attenzione alla disinfezione di corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida, e la sanificazione nelle rimesse.

Nei depositi, negli altri impianti e luoghi di lavoro sono stati inoltre messi a disposizione guanti e mascherine per l’eventuale utilizzo su base volontaria da parte del personale. Accorgimenti che si accompagnano a una riduzione dei passeggeri registrata nell’ultima settimana: «La presenza che viene registrata sui mezzi è fortemente in riduzione, anche perché le scuole sono interrotte - ha concluso Campora - Amt continuerà a mettere in atto i provvedimenti adottati sino a oggi».