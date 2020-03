Asilo nido apre nonostante i divieti: la Municipale lo fa chiudere

Come comunicato domenica 1 marzo da Regione Liguria, le scuole rimarranno chiuse fino a martedì 3 marzo compreso, per riaprire mercoledì o comunque quando saranno dotate dei presidi richiesti dal ministero (come il distributore di gel disinfettante).

Nonostante questo, nella mattina di lunedì 2 marzo, un asilo nido privato del quartiere di San Martino, ha aperto le sue porte.

Sul posto, a seguito di una segnalazione, è arrivata una pattuglia della Polizia Locale con un funzionario che ha constatato come, insieme a due operatrici, fosse presente una decina di bambini di età inferiore ai 3 anni. Il personale ha spiegato di avere frainteso una mail ufficiale ricevuta a proposito della chiusura delle scuole.

Gli operatori hanno rintracciato tutti i genitori perché andassero a prendere i loro bambini e ha disposto l'immediata chiusura del nido.