Coronavirus, deceduto paziente al San Martino; nuovo caso a Diano Marina

Scuole e università chiuse sino al 15 marzo, sospesi tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni che richiamano pubblico, restrizioni per cinema e teatri, rispetto della distanza minima di un metro da una persona all’altra e niente baci, abbracci e strette di mano per salutarsi: sono solo alcuni dei più o meno grandi provvedimenti che il governo - con un nuovo decreto, firmato il 4 marzo 2020 - ha deciso di adottare per far fronte all’epidemia di coronavirus e tentare di arginare l’epidemia.

Deceduto un paziente di 78 anni al San Martino

Nel frattempo, giovedì 5 marzo la Direzione Sanitaria del San Martino ha comunicato che un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona, ricoverato nell'ospedale genovese, è morto durante la mattinata. È la quarta vittima del coronavirus in Liguria.

L’anziano, riscontrato positivo al tampone a Savona, era stato inizialmente gestito dall’equipe del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale ma presentando un quadro clinico molto complesso si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Il paziente era comunque transitato nell’area rossa del Veneto.

Un nuovo caso positivo a Diano Marina

Sempre nella mattinata di giovedì 5 marzo, un nuovo caso positivo è registrato in Liguria: si tratta di un uomo di 81 anni di Brembate di Sopra (Bergamo) che stava trascorrendo qualche settimana di vacanza in un hotel di Diano Marina insieme alla moglie e a una comitiva di turisti arrivati in riviera il 22 febbraio scorso.

L'uomo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sanremo insieme alla consorte 76enne (che al momento comunque risulta negativa).

Dall’analisi epidemiologica del caso, è emerso che il 28 febbraio scorso la donna si era sentita male ed era stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso di Imperia, accompagnata dal marito. La donna era stata dimessa ed era rientrata in albergo. Mercoledì sera, a seguito di un nuovo malore, la signora è stata nuovamente trasportata al Pronto soccorso di Imperia, accompagnata dal marito. Dal momento che nel frattempo la zona di Bergamo è stata inserita tra quelle ‘a rischio’, il personale ha provveduto immediatamente a isolare la coppia, che è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive di Sanremo dove, effettuato il test ad entrambi i coniugi, il marito è risultato positivo al coronavirus.

La Asl1 ha provveduto a individuare tutto il personale sanitario e delle ambulanze che sono entrati in contatto con la coppia: si tratta di 10 dipendenti della Asl e 8 del personale dell’ambulanza e automedica, si trovano già in isolamento fiduciario obbligatorio al proprio domicilio, sospesi dal servizio. Stanno bene e sono asintomatici.

Per quanto riguarda l’albergo, tutti gli ospiti e il personale (10 dipendenti oltre al proprietario) sono in quarantena. La protezione civile regionale sta già organizzando i pullman per riportare i turisti al loro domicilio, in provincia di Bergamo

Coronavirus, la situazione in Liguria

Giovedì 5 marzo sono ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino 4 pazienti:

1 donna di 73 anni (di Castiglione d’Adda), in reparto dal 24 febbraio e migliorata a seguito del ricovero. Si tratta del primo caso registrato in Liguria, quello di Alassio.

1 donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1 marzo (contatto di caso confermato a Codogno) in buone condizioni

1 uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dall’1 marzo in buone condizioni

1 uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo in condizioni stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

I 3 pazienti ricoverati presso il reparto di Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, risultano, come ieri, gravi ma stabili. Si tratta di:

un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio

una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia

una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio

In totale i casi positivi nella nostra regione, stando ai dati diffusi nella serata di mercoledì 4 marzo, sono 24, come confermato dall'assessore alla Sanità, Sonia Viale. Ai casi di mercoledì si sono aggiunti due casi nel territorio della Asl 2, ed è escluso dal numero il paziente deceduto a Savona.

I soggetti in sorveglianza attiva in tutta la regione sono 399 (28 nel territorio della Asl 1, 192 in Asl 2, 51 in Asl 3, 51 in territorio Asl 4, 39

in Asl 5), quelli ricoverati in ospedale 14 (1 paziente a Sanremo, 5 a Savona, 7 al San Martino, 1 alla Spezia), 10 sono invece curati a domicilio.

Dei 4 pazienti ricoverati ne reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, 3 sono in buone condizioni generali di salute e uno in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati nel reparto di Rianimazione del San Martino, in assistenza ventilatoria intensiva, sono sempre gravi ma stabili.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, e uno verrà dimesso oggi. I 4 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga (due nel primo, due nel secondo), sono anche loro in buone condizioni generali di salute. Nettamente migliorato il paziente ricoverato al Sant'Andrea della Spezia, il secondo diagnosticato ufficialmente in Liguria.

Il caso del 72enne di Andora deceduto a Savona

Il caso dell'uomo deceduto al San Paolo di Savona mercoledì è quello che suscita maggiore preoccupazione. L’uomo, originario e residente ad Andora, non è infatti collegato ad alcun cluster conosciuto in Liguria, né quello di Alassio né quello della Spezia (dove è residente il 54enne ricoverato al Sant’Andrea che, stando ai bollettini medici, sta migliorando sempre di più). Resta da capire, dunque, dove abbia contratto il virus.

Regione e Alisa hanno spiegato che era arrivato alcuni giorni fa all’ospedale di Albenga con problemi respiratori, era stato inizialmente ricoverato lì e poi, con l’aggravarsi della sua situazione, trasferito al San Paolo di Savona.

Non rispondendo ad alcuna terapia, e presentando una preoccupante polmonite, è stato testato anche per il coronavirus, così come previsto dal protocollo sanitario per individuare eventuali casi “nascosti” e la conseguente catena epidemiologica, ed è risultato positivo, anche se l’esito del tampone è arrivato soltanto dopo il decesso.

Alla luce della positività al covid-19, è stato attivato il protocollo previsto a livello nazionale: i familiari sono stati posti in sorveglianza attiva insieme con 5 operatori sanitari che sono entrati in contatto con lui al suo arrivo al pronto soccorso di Albenga. Gli altri operatori che lo hanno assistito durante il ricovero non hanno invece corso il rischio del contagio, perché il paziente, per il suo quadro clinico, è rimasto protetto con maschera respiratoria filtrante.

«Stiamo cercando di ricostruire i contatti che il signore ha avuto - ha detto il governatore Toti da Roma - Non ci risulta sia entrato in contatto con il cluster principale del ponente, quello di Alassio, e non sappiamo ancora dove possa avere contratto il virus. Potrebbe avere avuto contatti con alcuni lombardi, o averlo avuto da ancora prima che venisse diagnosticato il caso di Alassio. Ci stiamo muovendo anche con la famiglia per cercare di rintracciare la linea».

