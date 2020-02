Coronavirus, 16 casi accertati. Tornano a casa alcuni isolati dell'hotel di Alassio

Il "cluster" di coronavirus di Alassio resta quello più preoccupante, ma quantomeno circoscritto, monitorato e sotto controllo: salgono a 16 i casi accertati di contagio in Liguria, quasi tutti - 15 - riconducibili alla comitiva lombarda in vacanza ad Alassio in cui è stato riscontrato il primo caso, una 72enne di Castiglione d'Adda.

L'altro caso è un uomo di Pignone, dello spezzino, che a Codogno, focolaio dell'epidemia, è passato per lavoro, e che si è auto-denunciato consentendo agli specialisti di diagnosticare subito il coronavirus e di ricoverarlo in isolamento nel Reparto Malattie Infettive del Sant'Andrea.

Coronavirus, gli isolati in Liguria

Nella serata di mercoledì, intanto, alcuni ospiti dell'Hotel del Mare e del Bel Sit, le due strutture in cui la comitiva della 72enne era alloggiata, hanno potuto fare ritorno - ovviamente controllati, in ambulanza e in ambiente sterile - alle loro abitazioni, dove trascorreranno il periodo di quarantena. Altri ospiti, quelli in buone condizioni di salute, lasceranno Alassio oggi in giornata. Ieri erano in corso ulteriori accertamenti su 3 persone, sempre della comitiva di Alassio.

Stando ai dati aggiornati a mercoledì sera, le persone sotto sorveglianza attiva in Liguria sono 584, di cui 33 nel territorio dell'Asl 1 imperiese, 218 in quello dell'Asl2 di Savona, 46 in quello dell'Asl3 genovese, 70 nel territorio dell'Asl4 di Chiavari, 217 in quello dell'Asl 5 spezzino. Nel territorio dell'Asl 2 pesano, ovviamente, gli ospiti e il personale dei due hotel isolati, mentre nell'Asl 5 spezzina nella cerchia delle persone in sorveglianza attiva ci sono i 44 sbandieratori di Levanto e tutti i contatti del paziente contagiato di Pignone.

Coronavirus, come stanno i pazienti liguri

Le persone prese in carico dalle strutture ospedaliere della Liguria sono sei. Uno è il paziente di Pignone, ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Spezia, altri quattro si trovano già al Policlinico San Martino. Un sesto caso, preso in cario ad Albenga, è in corso di trasferimento sempre al San Martino. «Tutti i pazienti sono in buone condizioni generali, nella maggioranza dei casi la malattia decorre in maniera lieve», ha spiegato il professor Matteo Bassetti direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. «Solo un caso presenta una polmonite, per questo verrà centralizzato in caso fosse necessario ricoverarlo in rianimazione, ma attualmente è stabile».

L'assessore alla Protezione Civile regionale Giacomo Giampedrone aveva invece confermato la decisione di suddividere il cluster di Alassio: «Da mercoledì trasferiremo in una struttura dell'esercito in Liguria l'intero gruppo di Castiglione d'Adda, mentre altre 32 persone di Asti andranno sempre in una struttura dell'esercito, ma in Piemonte», ha anticipato Giampedrone. «Dal gruppo di Asti altri quattro resteranno in Liguria poiché risultati positivi al test e resteranno all'interno delle due strutture alberghiere, il 'Bel Sit' e 'Al Mare', una ventina di persone tra proprietari e dipendenti».

Coronavirus, "liberati" operatori del San Martino dopo l'allarme dallo spezzino

Risultato negativo invece l'uomo che si è presentato in mattinata al pronto soccorso del San Martino lamentando un forte dolore toracico e dichiarando solo una volta ammesso al triage di essere stato in contatto con la persona contagiata di Pignone. Era quindi scattato l'isolamento preventivo dei 19 operatori sanitari - medici, infermieri, oss e personale di un'ambulanza - che erano al pronto soccorso al suo arrivo, e che sono stati "liberati" una volta che il tampone è risultato negativo.

«Chiunque abbia il dubbio di essere entrato in contatto con una persona contagiata, insomma chiunque pensa di potersi sentire vittima di coronavirus non dovrebbe recarsi in una struttura aperta al pubblico ma chiamare il 112 e farsi accompagnare in un percorso sterile» continua Toti, che ha annunciato anche di aver incontrato le categorie economiche per lavorare per il post emergenza. «Penso che con il coronavirus dovremo convivere per un tempo ancora piuttosto lungo nel mondo ma questo non vuol dire che ci estingueremo e sicuramente non si estinguerà la Liguria».