Coronavirus, Toti: «Escluso contagio alla maratona del Tigullio»

"È un sostanziale non caso per due motivi", ha detto Giovanni Toti."Il primo, non è detto che l'uomo fosse già infettato da coronavirus quando ha corsa la maratona del Tigulio - ha spiegato il governatore della Liguria - il secondo, la maratona si è svolta il primo di febbraio e a oggi il periodo finestra è ampiamente finito, sono trascorsi i venti giorni previsti e non ci sono stati casi segnalati nell'Asl 4".

Avrebbe partecipato alla Maratona delle Due Perle organizzata domenica 2 febbraio a Santa Margherita Ligure, il 38enne di Castiglione d'Adda, in Lombardia, positivo al coronavirus e ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Non è chiaro se però si è visto con il suo amico rientrato dalla Cina prima o dopo la competizione sportiva.

L'uomo, appassionato di corsa, risulta iscritto al Gruppo Podistico di Codogno.

Il manager 38enne italiano originario di Castiglione d’Adda e residente a Codogno, nel Lodigiano, si è sentito male e si è recato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato il coronavirus. Positiva anche la moglie incinta, un’insegnante che al momento non sta però lavorando, e un amico della coppia che si è presentato spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite. A seguire altre tre persone si sono aggiunte alla lista dei malati confermati che quindi al momento sono in 6.

Intanto, secondo le ultime informazioni ricevute dall'assessore alla Sanità ligure Sonia Viale nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio, intanto, i casi delle persone ricoverate al San Martino di Genova sono negativi.