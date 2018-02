Orto collettivo: diplomi di "costruttori del paesaggio" per i migranti contadini

Sabato 17 febbraio 2018 quarantacinque migranti riceveranno il diploma di "costruttori del paesaggio" grazie al corso di 120 ore che è stato tenuto nell'ambito del progetto dell'Orto Collettivo, ideato tre anni fa nella collina che unisce Campi e Coronata. Sono nove le associazioni coivolte nel progetto che ha permesso di recuperare la collina, in stato di abbandono e degrado fino a tre anni fa, creando integrazione nel quartiere.

Il progetto

Grazie all'acquisizione in comodato d'uso di un'area di 200mila metri quadrati e al lavoro di circa 350 contadini che lavorano part time chiunque non abbia tempo per dedicarsi all'agricoltura può pagare 50 euro ricevendo in cambio una volta alla settimana un cesto con gli ortaggi coltivati nell'orto da migranti o ragazzi italiani impegnati nel progetto.