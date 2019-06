Coronata, allarme furti in appartamento. I residenti: «Aiutateci»

«Coronata è sotto assedio da un mese»: così si sfoga su Facebook, piazza virtuale in cui lanciare appelli e richieste di aiuto, un residente di via San Giacomo Apostolo, che lunedì ha subito un furto, l’ennesimo, in appartamento. E il quartiere insorge, chiedendo maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine e del Comune: «Ci sentiamo abbandonati».

A oggi i residenti di Coronata si sono organizzati sui social e su chat di gruppo, inviando segnalazioni e scambiandosi informazioni su volti sconosciuti avvistati in giro per il quartiere e su episodi sospetti, come quello registrato all’ex scuola Fogazzaro, dove nei giorni scorsi qualcuno ha provato a introdursi in cerca di oggetti di valore. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti polizia e carabinieri, ma al loro arrivo nell’area non c’era ormai più nessuno.

Ed è solo l’ultimo di una lunga serie di furti o tentati furti riportati nelle ultime settimane da chi abita sulle colline del ponente: gli abitanti di via Monte Guano, via Purgatorio, via San Giacomo Apostolo ogni notte si addormentano con il timore di risvegliarsi al rumore di vetri infranti o con sconosciuti ai piedi del letto, tanto che alcuni hanno già condiviso foto in cui si nota un ceppo di coltelli di fianco al comodino. Stando a quanto condiviso sempre sui social, una pensionata si è ritrovata i ladri in casa ed è stata costretta a chiudersi in una stanza sotto minaccia di un’arma sino a quando non sono fuggiti

«Abbiamo paura», scrivono sempre sui social, dove è arrivata anche la proposta di organizzarsi in ronde per pattugliare il quartiere e scoraggiare eventuali malintenzionati. Della questione si è interessato il consigliere municipale Maurizio Amorfini, che ha annunciato l’intenzione di portarla in consiglio comunale. Nel frattempo, i residenti continuano a tenere d’occhio le strade, a rimpiazzare le telecamere regolarmente rotte e a fare rete nella speranza di limitare i danni ed evitare che un tentativo di furto possa degenerare in qualcosa di più grave.