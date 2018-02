Scarica rifiuti edili, ma trova un commissario della Municipale

Domenica 4 febbraio 2018, nel corso della mattinata, un ufficiale della Polizia Municipale fuori servizio ha sorpreso un uomo di 70 anni che scaricava abusivamente detriti edilizi sulle alture di Coronata. Dopo aver allertato la centrale operativa ha affrontato l'uomo impedendogli di fuggire facendo poi scattare una sanzione di 600 euro.

Sulle alture di Coronata

Decisivo quindi l'intervento del commissario Roberto Rogna che, durante una camminata sulle alture di Coronata, ha notato un autocarro che imboccava via San Giacomo Apostolo con il cassone pieno di detriti edilizi coperti da un telo. Il carico del mezzo e la strada imboccata, che conduce verso una zona di campagna disabitata, hanno fatto nascere un sospetto al commissario che si è incamminato dietro al veicolo, costretto a procedere lentamente lungo la via imboccata, che è poco più di una “crêuza". Dopo un centinaio di metri ha trovato l’autocarro fermo nei pressi di una piazzola e una persona che stava scaricando il materiale di risulta edilizio dal cassone del mezzo.

Sanzione di 600 euro

L’abbigliamento “borghese” indossato dall’ufficiale della municipale, probabilmente, ha tratto in inganno l’uomo, che ha continuato a scaricare il suo mezzo, contando forse sulla indifferenza e la distrazione che troppo spesso lasciano campo libero a comportamenti incivili, ma il commissario non ha dimenticato né il valore che ha la salvaguardia della natura né i doveri che il suo lavoro gli impone e, dopo aver contattato la centrale operativa per avere una pattuglia sul posto, ha affrontato l’uomo impedendogli di allontanarsi e identificandolo. Al trasgressore, un 70enne italiano, è stata contestata la violazione del decreto legislativo 152/2006 per la discarica abusiva di rifiuti speciali, con l’obbligo di raccogliere i detriti già scaricati e una sanzione di 600 euro. Sul posto è arrivata anche un’auto del reparto ambiente per valutare la presenza nei detriti di materiali maggiormente inquinanti e l’eventuale impatto ambientale del materiale riversato a terra.