'Fumeria' sulle alture di Cornigliano, arrestato giovane spacciatore

Ieri pomeriggio intorno alle 15 i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 26enne ecuadoriano, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il giovane è stato controllato in via San Giacomo Apostolo sulle alture di Cornigliano mentre si trovava all'interno di uno stabile abbandonato, noto luogo di ritrovo di spacciatori e consumatori di droga, in compagnia di altri 4 connazionali di cui due minori. Alla vista delle divise tutti i giovani si sono mostrati piuttosto nervosi ma in particolare il 26enne, palesando un forte disagio, ha attirato l'attenzione degli agenti che hanno proceduto a un controllo più approfondito.

Ad alimentare i sospetti dei poliziotti i 670 euro in banconote di piccolo taglio rinvenuti nello zaino del giovane che, interrogato circa la provenienza, non ha saputo fornire spiegazioni convincenti. Esortato a consegnare eventuale sostanza stupefacente, ha indicato agli agenti un cumulo di calcinacci sotto il quale sono stati rinvenuti e sequestrati 34 grammi di marijuana divisi in 33 bustine e un bilancino di precisione.

Il 26enne è statp giudicato con rito per direttissima questa mattina.