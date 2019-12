Tubo rotto, niente acqua a Cornigliano

Un tubo dell’acqua potabile di grandi dimensioni si è rotto in via Cornigliano, all'incrocio di via Nino Cervetto.

La pressione dell'acqua ha fatto saltare una parte d'asfalto e rotto il marciapiede. La polizia locale ha, sulle prime, chiuso la strada per poi transennare il marciapiede lato monte, che rimane inagibile.

Sul posto, oltre ai vigili urbani, i tecnici di Ireti che hanno sospeso l’erogazione per poter iniziare a riparare il guasto.

Si segnalano disservizi in via Dufour, viale Casanova, via Tonale, via Malaspina, via Mario Piana e zone limitrofe.

È previsto il ritorno alla normalità intorno alle 17:30 sempre che il danno non sia di grave entità.

In arrivo un'autobotte che stazionerà presso i Giardini Melis.