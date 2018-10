Rallentamenti ai varchi portuali, mattinata di traffico

Prima parte di mattinata, lunedì 22 ottobre 2018, con rallentamenti nell'accesso dei mezzi pesanti nelle aree portuali, con ripercussioni per quello che riguarda la circolazione ordinaria nella zona tra la rotonda che porta a via San Giovanni d'Acri e la rotonda Castruccio verso l'aeroporto.

Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno cercando, per quanto possibile, di agevolare la circolazione stradale. Lieve miglioramento della situazione nella rotonda San Giovanni d'Acri dopo le 10.30.

Per quello che rriguarda invece la viablitià in via 30 Giugno 1960, sulla sopraelevatae e nella zona di Bolzaneto non si sono registrate grosse problematiche nel corso della mattinata.