Minorenne vende hashish a 25enne, denunciato

Un minore di 17 anni è stato sorpreso dalla Polizia mentre cercava di vendere una dose di hashish a un marocchino di 25 anni. E’ successo sabato 24 marzo in pieno giorno in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del Ponente genovese.

Il giovane sorpreso da una volante della Polizia è stato denunciato per spaccio al Tribunale dei minori e riconsegnato ai genitori. Il marocchino, a sua volta, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.