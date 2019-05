Incidente sul lavoro all'Arcelor Mittal, due ore di sciopero

I sindacati hanno proclamato due ore di sciopero oggi all'Arcelor Mittal di Cornigliano dopo l'incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio nello stabilimento.

Per cause in corso di accertamento, un operaio di 37 anni, della torneria cilindri, è finito schiacciato nella macchina con la quale stava lavorando ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi con diversi traumi.