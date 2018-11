Rissa in via Cornigliano, un denunciato

In nottata i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 33enne di origini romene, con pregiudizi di polizia.

I militari sono intervenuti in via Cornigliano in sequito a una segnalazione di rissa. Il giovane, in stato di ubriachezza, ha opposto viva resistenza nei confronti dei militari, rifiutando di fornire le proprie generalità.