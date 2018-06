Maxi rissa in strada, quattro feriti

Rissa in strada all'alba di oggi, domenica 3 giugno 2018, in via Bagnasco a Cornigliano intorno alle 6.30. Una decina le persone coinvolte in quella che, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere una resa dei conti.

Le due fazioni contrapposte si sono affrontate, armate di cocci di bottiglia, vicino all'uscita di un locale in zona Campi. Quattro i feriti che sono stati portati in ospedale con ferite non gravi, mentre gli altri sarebbero scappati all'arrivo delle volanti della Polizia.

Secondo quanto riportato dai soccorritori del 118 sono coinvolte anche donne. Un uomo è stato portato in codice giallo al Villa Scassi con una ferita da taglio all'addome. Gli altri, con lesioni superficiali, sono stati medicati al San Martino e al Galliera. Un gruppo di quattro o cinque persone invece risulterebbe fuggito su una Renault Clio, mentre altri sono stati visti nascondersi quando sono sopraggiunti gli agenti.