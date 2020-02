Cornigliano, nuovo blitz della Locale per rimuovere i veicoli abbandonati

Nuovo intervento della polizia Locale e del carro attrezzi a Cornigliano per rimuovere i veicoli abbandonati in strada che, oltre a occupare i parcheggi, contribuiscono ad aumentare il degrado.

I vigili sono intervenuti in via Bagnara, sotto via Ansaldo, su segnalazione del consigliere comunale Maurizio Amorfini, da tempo impegnato in una “mappatura” dei veicoli abbandonati nel quartiere. Una decina le auto rimosse, e nelle prossime ore Amiu si occuperà di bonificare l’area.

«In questa zona urge installazione di una telecamera di video sorveglianza - ha detto Amorfini - mi attiverò con l'assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino».