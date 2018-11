Discarica abusiva, sorpreso e denunciato dai cittadini "vigilantes"

Un camioncino bianco fermo davanti ai cassonetti e un uomo che getta rifiuti ingombrante dal cassone. Questa scena è stata documentata dai residenti di Cornigliano che hanno chiamato la polizia municipale.

In breve tempo una pattuglia ha raggiunto l'abusivo e gli ha comminato una sanzione amministrativa oltre che il sequestro del mezzo.

«Dichiarata guerra dai Cornigliananesi agli incivili che usano le aree Amiu come discariche per qualunque tipo di rifiuto - scrivono i residenti sulla pagina Facebook "Cornigliano La Rinascita" - armati di telefonini arrivano le segnalazioni e fotografie. 010 5577192 per chiedere intervento e segnalare».

I cittadini hanno accolto l'invito di Marco Bucci che invitato settimana scorsa a Cornigliano per l'evento "A colazione col sindaco" aveva suggerito di salire ai piani alti e scattare fotografie agli abusivi e di inviarle ad Amiu tramite l'apposita app.