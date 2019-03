Cornigliano, via Brighenti chiusa per bonifica rifiuti a rischio amianto

Stop al traffico a fine mattinata in via Brighenti, traversa di via Cornigliano, dopo il ritrovamento di alcuni rifiuti abbandonati in strada risultati a rischio per presenza di amianto.

Intorno alle 11 la polizia Locale ha disposto la chiusura della strada per consentire ad Amiu di avviare le operazioni di bonifica in sicurezza.

La strada verrà regolarmente riaperta una volta rimossi i rifiuti, nel frattempo la Locale sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di capire se chi li ha abbandonati sia stato immortalato.