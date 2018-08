Via Cornigliano, ecco come cambierà dal 2019

Se ne parla già da diversi anni, ma questa volta sembra davvero vicino il restyling di via Cornigliano. Sviluppo Genova, in qualità di stazione appaltante, ha dato avvio alle procedure di gara e si prevede che l’inizio dei lavori possa avvenire nei primi mesi del 2019.

Via Cornigliano: gli interventi di riqualificazione

L’intervento riguarda la completa riqualificazione di Via Cornigliano a Genova, che si estende da Piazza Massena (a levante) a Piazza Savio (a ponente), con una estensione di circa 800 metri, con margini di limitato sconfinamento in Piazza Rizzolio e Piazza Massena. Attualmente il sedime stradale di Via Cornigliano è composto da due corsie per senso di marcia e marciapiedi sui due lati, per una larghezza complessiva di circa 20 metri. La riqualificazione della strada prevede la riduzione della carreggiata veicolare con correlata riduzione della velocità e il conseguente allargamento dei marciapiedi che comprenderanno le piste ciclabili. I lavori includono la ridefinizione delle fermate autobus, dei parcheggi e dei punti di raccolta rifiuti - ed un sistema di opere volte alla valorizzazione delle peculiarità architettoniche del contesto con l’inserimento di nuovi elementi di qualità urbana: il rifacimento delle pavimentazioni, la collocazione di nuovo arredo urbano, l’implementazione del verde e l’illuminazione scenografica. Sono previsti, inoltre, totem landmark agli ingressi della strada e una segnaletica, integrata alla pavimentazione, dedicata all’indicazione delle ville storiche presenti nel contesto. È prevista la riorganizzazione del sistema di raccolta e regimazione delle acque piovane, in funzione della nuova distribuzione degli spazi urbani e interventi ai sottoservizi esistenti con l’obiettivo di mantenerne l’efficienza, ammodernarli e potenziarli.

La durata dei lavori

La durata prevista dei lavori è complessivamente stimata in due anni; si prevede la realizzazione dell’intervento in alcune macrofasi successive e ulteriori sottofasi operative, in modo da mantenere attiva la viabilità pubblica in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dei lavori e da minimizzare l'impatto sulle attività commerciali presenti. Il 31 luglio Sviluppo Genova ha avviato le procedure di gara e si prevede che l’inizio dei lavori possa avvenire nei primi mesi del 2019.

I progettisti

Il progetto è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato agli architetti Enrico Pinna, Sitec Engineering Srl, Franco Lorenzani, Alessandra Bruzzone, Riccardo Rossi successivamente al concorso di idee bandito da Società per Cornigliano nel 2013.