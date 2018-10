Ancora lavori per la nuova rampa di Cornigliano: modifiche ai treni nel weekend

Proseguono i lavori per il completamento della nuova rampa che entro la fine di novembre collegherà il casello di Genova Aeroporto con la strada a mare Guido Rossa.

Dopo l’impegnativa chiusura di 26 ore di via Siffredi, lo scorso weekend, anche per la notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre sono previsti lavori, che interesseranno però soltanto il traffico ferroviario: nessuna strada verrà chiusa e le auto potranno circolare normalmente, ma tra le 23 di sabato e le 7 di domenica i treni non circoleranno nel tratto tra Sestri Ponente e Sampierdarena per consentire agli operai di completare la saldatura del concio di acciaio già posizionato.

«Non ci sarà alcuna chiusura al traffico nel weekend - conferma il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari - Ci prepariamo invece a un’altra chiusura importante tra il 10 e l’11 novembre, uno dei passi finali per ultimare la nuova rampa, che dovrebbe aprire il 30 novembre».