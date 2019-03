Rampa di Cornigliano aperta nella notte tra il 25 e il 26 marzo: «Boccata d'ossigeno per il traffico»

Sono ormai agli sgoccioli i lavori per l’apertura della seconda rampa del Lotto 10 per Cornigliano, che collegherà direttamente e su due corsie per senso di marcia il casello di Genova Aeroporto con la strada a mare Guido Rossa.

Sviluppo Genova, che gestisce i lavori, ha annunciato che la seconda rampa verrà aperta al traffico nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo: «Questo ultimo intervento darà maggior respiro alla viabilità cittadina - sottolineano -completando quanto già realizzato, il 7 dicembre 2018, con l'apertura della rampa sud, a senso alternato».

Sino a oggi, infatti, i veicoli potevano imboccare la Guido Rossa dall’autostrada, e viceversa, sfruttando un’unica rampa a doppio senso. Con l’apertura della nuova rampa le corsie per senso di marcia saranno invece due: un investimento da poco meno di 12 milioni di euro, che ha subito una brusca accelerata in seguito al crollo del ponte Morandi e che si conclude con diversi mesi di anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia.