Pista ciclabile, aree verdi e una nuova stazione ferroviaria a Cornigliano

Sviluppo Genova Spa ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo alla realizzazione delle sistemazioni esterne della strada urbana di scorrimento – cosiddetto giardino lineare alla costituenda Ati formata dalle imprese Consorzio Alpi Scarl (capogruppo mandataria) ed Euroambiente S.R.L. (mandante) - per un importo di 1.832.827,23 euro di cui 67.370,51 euro per oneri per la sicurezza, pari a un ribasso del 29,150%.

«L'intervento, finanziato interamente da Società per Cornigliano - spiegano da Sviluppo Genova - si presenta come un progetto di paesaggio che ha come obiettivo il recupero e la riqualificazione di aree interstiziali situate tra il rilevato ferroviario e la nuova Strada a mare, con la volontà di concatenare, valorizzare e restituire al pedone spazi residuali quali appunto quelli posti tra la nuova via Guido Rossa e il tessuto urbano di Cornigliano».

«Dal punto di vista funzionale, l'intervento va a ridefinire e rafforzare la presenza di un percorso pedonale/ciclabile, alternativo ai percorsi già esistenti all'interno del tessuto urbano, in grado di collegare piazza Savio all'area sulla quale verrà realizzata la nuova fermata ferroviaria di Cornigliano Est - aggiungono da Sviluppo Genova -. Questo percorso sarà collegato al quartiere attraverso il recupero di una serie di collegamenti (voltini) esistenti, posti sotto il rilevato ferroviario. In particolare, è prevista la loro apertura in corrispondenza di piazza Savio, piazza Battelli, piazza Metastasio e via San Giovanni D'Acri».

L'intervento comprende anche l'individuazione di una soluzione tecnica atta alla mitigazione del rumore prodotto da via Guido Rossa attraverso l'utilizzo di materiale vegetale, in particolare colline e pareti verdi.

