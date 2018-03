Spaccia droga protetto dal pitbull, 22enne arrestato

Tutto nasce dalla segnalazione di un cittadino alla polizia che ha notato uno spacciatore vendere diverse dosi di droga a Cornigliano, soprattutto vicino a locali e circoli.

Gli agenti hanno identificato il pusher: un giovane di 22 anni, ecuadoriano non regolare sul territorio e con precedenti di polizia, che era solito girare con un pitbull per tenere lontani i cani antidroga ma la strategia non ha funzionato.

Cora, un pastore tedesco di 6 anni della Sezione Cinofili della polizia, accompagnata dalla sua conduttrice ha trovato quasi 20 grammi di cocaina e 180 euro in contanti.

L'uomo è stato arrestato e portato a Marassi.