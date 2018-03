Petrolchimico, Cornigliano dice no: «Siamo diventati lo zerbino di Genova»

Continua a tenere banco a Genova lo spostamento del polo petrolchimico da Multedo, tema approdato anche in Consiglio Comunale sul quale la giunta Bucci ha promesso una soluzione condivisa con i quartieri. Tra le ipotesi in campo quella legata legata all'area ex Ilva, che trova però la dura opposizione degli abitanti di Cornigliano.

Riunione pubblica & raccolta firme

E proprio gli abitanti della zona si sono mobilitati e hanno convocato una riunione pubblica martedì 20 marzo 2018 alle ore 21.00 presso la Bocciofila Corniglianese di piazza Rizzolio, per lanciare anche una raccolta firme contro l'ipotesi di spostamento del polo petrolchimico a Cornigliano. «Non siamo piùù disposti ad accettare che altre servitù vengano ancora una volta collocate nella nostra delegazione che ha già subito per anni molte imposizioni nocive alla salute e che ci hanno resi lo zerbino di Genova - si legge in un volantino diffuso da "Io Sto con Cornigliano". - Certi che il ponente cittadino non debbba più subire imposizioni di questo genere, vogliao, coesi, manifestare il nostro dissenso. Invitiamo i corniglianese, tutti i cittadini del ponente, le associazioni, i comitati, i rappresentanti dei Municipi V, VI e VII Medio Ponente, i consiglieri comunali e tutti i rappresentanti delle forze politiche che appoggiano la nostra causa a partecipare alla riunione. Al termine dell'incontro verranno raccolte le firme per la petizione». L'evento, si legge nel volantino, è stato organizzato dal comitato "Cornigliano per la città e Paola Marenco".