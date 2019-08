A Cornigliano un murale per Marius, giovane vittima del ponte Morandi

«Non esiste separazione definitiva sinché esiste il ricordo». La frase campeggia sul murale tracciato su un muro di via Cervetto, a Cornigliano, quartiere in cui viveva Marius Djerri, una delle 43 vittime del ponte Morandi, lo stesso quartiere che ha voluto rendergli omaggio imprimendo il suo volto in un punto visibile a tutti.

Marius, appassionato di calcio, era una giovane promessa del Campi Corniglianese dell’allenatore Augusto Pintus. Che mai, nel corso di questo anno appena trascorso, ha dimenticato il suo “bomber. E proprio il numero 21, quello della sua maglia, campeggia sotto il murale in cui vicino al volto del giovane calciatore spicca un aquila con le ali spiegate.

«L’idea è partita dagli amici un po' di mesi fa - spiega Dario Porru - Grazie al permesso concesso dall'assessore Maria Luisa Centofanti e dal consigliere Enrico Valli siamo riusciti a far realizzare all'artista Andrea Castagnino, in arte Web3, un murale in memoria di Marius Djerri, a un anno dalla sua scomparsa nella tragedia del Ponte Morandi»

Il 14 agosto del 2018 Marius si trovava sul Morandi per raggiungere Rapallo e iniziare il turno nella stessa azienda di pulizie in cui lavora anche mamma Valdete. Con lui, nel crollo, è morto anche l’amico Edy Bokrina. L’intera Cornigliano si è stretta intorno alla famiglia di Marius Djerri, in particolare a Valdete, e ha organizzato numerose iniziative per supportarla nel lungo anno trascorso dalla tragedia. Il murale è soltanto l’ultimo dono, un omaggio da parte dell’intera comunità a “Jolly 21”.