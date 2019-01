Cornigliano, lavori alla rete ferroviaria: modifiche ai treni nel weekend

Lavori in corso a Cornigliano per quello che riguarda il tracciato ferroviario, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 sono stati fissati alcuni interventi per migliorare le performance dell’infrastruttura. Necessarie alcune modifiche al programma di circolazione dei treni tra La Spezia, Genova e Ventimiglia

Le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana dalle 23 di sabato 12 alle 7 di domenica 13 gennaio si svolgeranno nei pressi di Genova Cornigliano e per consentire l’operatività del cantiere sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena con conseguenti modifiche al programma di viaggio di alcuni treni, cancellazioni totali o parziali e sostituzioni con bus, tra La Spezia, Genova e Ventimiglia.

Nelle stazioni di Genova Voltri, Cornigliano e Sampierdarena sarà presente personale di Trenitalia dedicato all’assistenza delle persone in viaggio.

Il dettaglio delle modifiche è consultabile sul sito trenitalia.com, sull’App Trenitalia, sull’Orario Ufficiale “In Treno” e nella locandina allegata a questo articolo ed esposta nelle stazioni interessate.

