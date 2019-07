Al via il restyling di via Cornigliano, (ancora) prove di traffico nel ponente

Lunghe code nelle ore di punta, disagi e malumori a Cornigliano per il traffico legato all’inizio dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, slittato di qualche giorno causa allerta arancione e iniziati venerdì 12 luglio con la cantierizzazione.

Conseguenza diretta, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio la viabilità in via Cornigliano è variata per consentire la prima fase dei lavori, che dureranno 60 giorni occupando la via per una lunghezza pari a circa 100 metri: ridotta la strada a una corsia per senso di marcia nel tratto compreso tra gli incroci con Via Bertolotti e Via Minghetti, spostamento di circa 30 metri della fermata dell’autobus Cornigliano1/Stazione FS, istituzione del divieto di sosta e soppressione dei parcheggi per i 100 metri cantierizzati.

La riduzione della strada ha inevitabilmente causato problemi al traffico, soprattutto nell’ora di punta. In mattinata sono stati tanti i residenti e i pendolari rimasti incolonnati, in particolare chi era diretto verso l’autostrada, e l'esasperazione, dopo i lunghi mesi di lavori legati alla realizzazione del lotto 10 e alle conseguenti chiusure di via Siffredi, si è fatta sentire soprattutto sui social network.

I disagi dureranno almeno sino a ottobre, almeno stando al prospetto della prima fase dei lavori fornito da Società per Cornigliano. Le prescrizioni e le variazioni sono state inserite in apposita ordinanza comunale.

Riqualificazione Cornigliano, modifiche alla viabilità in Via Cornigliano

Nel tratto compreso tra Viale Casanova e Via Minghetti:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;

- divieto di fermata;

- per i veicoli diretti verso ponente è fatto obbligo di proseguire diritto all’intersezione con le Vie Bertolotti e Guido Rossa;

- spostamento di circa 30 m verso levante della fermata dei mezzi di pubblico trasporto urbano presente sul lato mare in prossimità dell’intersezione con Via Bertolotti;

Riqualificazione Cornigliano, modifiche alla viabilità in via Bertolotti

- istituzione di un settore di sosta riservato ai veicoli merci con disposizione rasente il marciapiede lato mare in prossimità del civico 11;

- istituzione del divieto di fermata nel tratto compreso tra il predetto settore di sosta riservata e la Via Minghetti;

- nei tratti di maggior criticità vengono installati dissuasori di sosta

Riqualificazione Cornigliano, modifiche alla viabilità in via Minghetti

- istituzione del divieto di fermata nel tratto compreso tra Via Bertolotti ed il civico 12;

- nei tratti di maggior criticità vengono installati dissuasori di sosta