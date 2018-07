Cornigliano, al via i lavori per collegare l'A10 alla Guido Rossa

Un’estate all’insegna di cantieri e lavori per il ponente genovese: Autostrade per l’Italia e Comune hanno comunicato che a partire da martedì notte, e sino al 12 luglio prossimo, la rampa di ingresso del casello di Genova Aeroporto resterà chiusa nell’ambito dei lavori per il collegamento della strada a mare Guido Rossa con il casello stesso, una comunicazione che inaugura la lunga serie di interventi finalizzati alla risistemazione del nodo stradale di ponente.

Da oggi sino a fine anno, infatti, Comune e Autostrade hanno in previsione di completare i collegamenti che consentiranno di deviare tutto il traffico autostradale direttamente sulla Guido Rossa, senza passare per il centro abitato. A questo fine, verranno abbattute le due rampe di via Melen e verrà realizzato un nuovo sovrappasso. La fine dei lavori è prevista per inizio 2019, e i genovesi che oggi fanno già i conti con gli altri cantieri del ponente - da quello di lungomare Canepa e quello di via Giotto - dovranno abituarsi all’idea che la circolazione, nei prossimi mesi, sarà ancora più congestionata e complicata da deviazioni e inversioni di sensi di marcia.

Come quello stabilito proprio in occasione della chiusura della rampa che da via Siffredi conduce al casello di Genova Aeroporto: i lavori sono finalizzati a invertire la marcia per la successiva demolizione della rampa che scende. Una volta terminato l’allestimento - con cartelli e segnalatori - la rampa sino a ieri utilizzata per accedere all’autostrada verrà invece usata da chi proveniente dal nodo autostradale, che la utilizzerà per raggiungere Cornigliano. L’ingresso verrà invece deviato su via Pionieri e Aviatori d’Italia: prima prova tecnica il 13 luglio alle 6 del mattino.