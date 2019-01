Incidente sul lavoro a Sestri Ponente; a Cornigliano ferita una donna in stazione

Due persone sono rimaste ferite intorno alle 9 di martedì 15 gennaio 2019 fra Cornigliano e Sestri Ponente. Nel primo caso una donna è rimasta vittima di un infortunio in stazione; mentre la paziente veniva soccorsa, il treno regionale 21029 diretto a Brignole è rimasto fermo, accumulando una ventina di minuti di ritardo.

In via Soliman invece un uomo, intorno alle 8.30, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro e trasportato in codice giallo in ospedale. Più gravi le condizioni di un ventenne, feritosi cadendo in strada in passo Olivette a Marassi intorno alla mezzanotte: il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso.