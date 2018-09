Paura a Cornigliano, principio d'incendio in un dormitorio

Attimi di paura a Cornigliano, verso le 17 di mercoledì, a causa di un principio di incendio sviluppatosi in una palazzina di via Bertolotti.

Le fiamme hanno avuto origine in un appartamento adibito a dormitorio per cause ancora da accertare. Per fortuna, non si contano feriti.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale: via Bertolotti è stata chiusa per consentire ai pompieri di operare in sicurezza per spegnere l'incendio.