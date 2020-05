Altra notte di fuoco a Cornigliano, secondo rogo in pochi giorni

Vigili del fuoco ancora in azione la notte scorsa a Cornigliano per via di un mezzo a fuoco. L'incendio, il secondo nel giro di pochi giorni nella stessa zona, ha interessato un furgone parcheggiato nei pressi della Guido Rossa.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme senza problemi. Una volta estinto l'incendio sono stati avviati accertamenti per cercare di chiarirne l'origine. Non si registrano feriti o intossicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi era andati in fiamme due mezzi pesanti in via della Superba e le indagini dei carabinieri non avevano escluso l'ipotesi dolosa.