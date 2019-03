Apre a quattro corsie la rampa di Cornigliano, rivoluzione viabilità

Dopo qualche giorno di passione per il traffico - soprattutto quello autostradale - e lunghi mesi in cui genovesi e non solo hanno lottato contro code e rallentamenti, martedì mattina poco dopo le 9.30 ha aperto finalmente anche la seconda rampa del cosiddetto “Lotto 10”, l’infrastruttura che collega via Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto.

L'apertura, inizialmente prevista per le 9.15, ha subito un po' di ritardo a causa dell'emergenza rappresentata dall'incendio divampato sulle alture di Cogoleto. All’inaugurazione avrebbero dovuto partecipare il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi e la presidentessa di Società per Cornigliano, Cristina Repetto, ma la cerimonia è stata ridotta proprio alla luce del terribile rogo che ha portato all'evacuazione di 47 persone e alla chiusura per diverse ore dell'autostrada.

A presenziare al primo "passaggio ufficiale" sulla nuova rampa, lato Guido Rossa, è stato il vicesindaco Stefano Balleari, che ha dato il benvenuto a uno scooterista, seguito da una macchina.

Con l’inaugurazione, il collegamento può contare finalmente su due corsie per senso di marcia, consentendo alla città, con un anticipo di quattro mesi rispetto al cronoprogramma originale, uno sfogo molto importante per la viabilità del ponente, sopratutto dopo il crollo del ponte Morandi.

La prima rampa era stata aperta al traffico venerdì 7 dicembre, con una configurazione provvisoria a una corsia per senso di marcia, con oltre tre mesi di anticipo rispetto alla prima tabella di marcia. Dopo la tragedia del 14 agosto scorso, i lavori - aggiudicati all’Associazione Temporanea di Imprese formata da Delta Lavori S.p.A. (capogruppo) e Zara Metalmeccanica S.r.l. (mandante) - avevano subito una brusca accelerata per assicurare nel più breve tempo possibile un collegamento diretto fra l’autostrada e la viabilità di scorrimento della Guido Rossa.

Aperta completamente la rampa, i veicoli diretti e provenienti dal casello autostradale di Genova Aeroporto si possono immettere nell’attuale viabilità di scorrimento bypassando le strade locali (via Siffredi, via Cornigliano) e realizzando pertanto, con il contestuale allargamento a sei corsie di lungomare Canepa, un unico asse di scorrimento fra lo svincolo del casello di Aeroporto e il nodo di San Benigno.