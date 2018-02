Furto da Decathlon, un denunciato

Domenica 4 febbraio 2018 i Carabinieri di Bolzaneto, al termine di indagini e accertamenti, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, per un furto commesso all'interno del punto vendita "Decathlon" di via Renata Bianchi.

Il 22enne, infatti, nel pomeriggio si era impossessato di circa 90 euro di articoli sportivi in vendita all'interno del negozio. La merce è stata recuperata dai militari e restituita.